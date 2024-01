Milei 'conquista' fundador do Tinder com evento para atrair investimentos em tecnologia

Buenos Aires | Bloomberg

O presidente da Argentina, Javier Milei, conversou com o cofundador do Tinder, Sean Rad, na quarta-feira (31). O argentino buscava apoio de líderes do setor de tecnologia, enquanto os membros do Congresso argentino iniciavam o debate sobre a "lei ônibus" —principal flanco de uma tentativa de reforma ultraliberal no país.

"Acabei de ter uma conferência telefônica com Sean Rad", Milei postou no X, a rede social anteriormente conhecida como Twitter. Ele e Rad, que ajudou a lançar o popular aplicativo de namoro, "concordaram em organizar um evento em Buenos Aires com grandes empreendedores do mundo da tecnologia", disse Milei.

O anúncio da cúpula de tecnologia demonstra os esforços de Milei para atrair investimentos e projetar confiança, apesar das medidas de austeridade que ele reconhece que causarão dor econômica a curto prazo.

A ligação ocorreu enquanto a câmara baixa do congresso iniciava as discussões sobre o amplo projeto de lei de Milei, um pacote abrangente de reformas e medidas que compõem seu plano de "terapia de choque" para a economia debilitada da Argentina. Ele reduziu as principais disposições na tentativa de aprovar o projeto de lei no legislativo fragmentado, no qual seu partido detém uma pequena minoria.

Uma votação pode ocorrer já na quarta-feira, embora o debate possa se estender ao longo da semana.

Milei, que assumiu o cargo em 10 de dezembro, herdou uma profunda crise econômica, com taxas de inflação acima de 200%, empurrando quase metade do país para a pobreza. Na terça-feira (31), o Fundo Monetário Internacional reduziu sua estimativa de crescimento para a Argentina, prevendo que a segunda maior economia da América do Sul encolherá por dois anos consecutivos em meio à campanha de austeridade de Milei.

Rad, que renunciou ao cargo de presidente do Tinder em 2016, se junta à lista de líderes de tecnologia que apoiam Milei. Elon Musk é um de seus apoiadores mais fervorosos e recentemente republicou o discurso completo do presidente no Fórum Econômico Mundial em Davos no X. A postagem mais recente de Rad no site também é sobre o discurso.

Em dezembro, Milei alterou uma lei por decreto para trazer o serviço de internet via satélite Starlink, de Musk, para a Argentina. Outros executivos de tecnologia, incluindo o CEO da MercadoLibre Inc., Marcos Galperin, e o CEO da Globant, Martin Migoya, também expressaram apoio ao líder libertário.