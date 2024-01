Comento caso de Fábio, empresário, 51, que questiona se investimento em educação de filhos pode comprometer aposentaria

Gostaria de pagar um intercâmbio para meus filhos no valor de R$ 100 mil em 2025 e, depois, ainda garantir ensino superior para eles no exterior, o que custaria cerca de R$ 650 mil até 2032. Tenho uma agência de comunicação e minha esposa é médica. Nossa renda mensal fica em torno de R$ 37 mil mensais, o que empata as despesas. Conseguimos juntar, no entanto, entre R$ 100 mil e R$ 150 mil ao ano com dividendos da minha empresa. Temos R$ 3,5 milhões em investimentos diversos, um imóvel avaliado em 2,5 milhões e um carro de R$ 100 mil. Esse investimento em educação pode comprometer nossos planos de aposentadoria com renda de R$ 30 mil ao mês?