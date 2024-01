Transportadoras recorrem ao frete aéreo para aliviar a crise no Mar Vermelho

Londres | Financial Times

A mudança de navios porta-contêineres para longe do risco de ataques no Mar Vermelho está aumentando os custos do frete aéreo, já que as transportadoras tentam manter os produtos asiáticos nas prateleiras apesar dos atrasos no tráfego marítimo.

Provedores de logística afirmaram que o redirecionamento de navios do Canal de Suez para rotas mais longas entre a Ásia e o Ocidente, após os ataques de mísseis e drones dos rebeldes houthis, gerou um interesse intenso em mover mercadorias por uma combinação de transporte marítimo e aéreo. Uma empresa afirmou que a demanda por esse método está 25% a 30% mais alta do que o normal para janeiro.

O navio de carga Galaxy Leader é escoltado por barcos Houthi no Mar Vermelho, em foto divulgada em 20 de novembro de 2023. - Mídia Militar Houthi via Reuters

A mudança no modo de transporte, principalmente como resultado das decisões das grandes empresas de transporte marítimo de enviar navios ao redor do Cabo da Boa Esperança, ajudou a aumentar os custos do frete aéreo. O custo médio para transportar 1 kg de carga do Oriente Médio para a Europa aumentou 35% no último mês, para US$ 2,03, de acordo com a Freightos, um serviço de informações logísticas.

Eytan Buchman, diretor de marketing da Freightos, disse que as transportadoras estão recorrendo ao transporte aéreo devido aos atrasos causados pelos tempos de trânsito prolongados pelo Cabo. "Um argumento forte para a ponte de parte da cadeia de suprimentos por via aérea seria evitar os atrasos e incertezas", disse Buchman.

Ele afirmou que as cadeias de suprimentos que podem ser interrompidas incluem aquelas para a fabricação de computadores e carros, e até mesmo para a produção de molhos que precisam de um único ingrediente chave proveniente da Ásia.

Os navios porta-contêineres são o principal meio de transporte mundial para bens acabados e semiacabados.

Mads Drejer, diretor de operações da empresa de logística Scan Global Logistics, sediada na Dinamarca, disse que sua empresa está "cada vez mais vendo" uma maior demanda por frete aéreo. Essas cargas podem ser transportadas em aeronaves de carga especializadas ou nos porões de aviões de passageiros.

"Embora o frete aéreo continue significativamente mais caro do que o frete marítimo... nossa visão clara, com base no diálogo com nossos clientes, é que a consequência de prateleiras vazias ou interrupção da produção supera em muito o custo adicional de utilizar o frete aéreo", disse Drejer.

As empresas de transporte marítimo começaram a desviar para a rota do Cabo no final de novembro, quando os rebeldes houthis apoiados pelo Irã do Iêmen começaram a atacar navios que viajavam pelo Mar Vermelho a caminho e a partir do Canal de Suez. Os desvios afetaram principalmente os serviços entre a Ásia e a Europa, embora alguns serviços da Ásia para a costa leste dos EUA também sejam afetados.

O tráfego de navios porta-contêineres pela entrada do Mar Vermelho na primeira semana de janeiro estava 90% menor em relação ao ano anterior.

Também houve grandes reduções na capacidade do Canal do Panamá, uma rota chave entre a Ásia e a costa leste dos EUA, como resultado de uma seca que reduziu os níveis de água no canal.

Os desvios no Mar Vermelho acrescentaram até duas semanas a cada viagem entre a Ásia e o norte da Europa, além do tempo normal de viagem de cerca de 35 dias.

Os desvios e os atrasos no Canal do Panamá criaram a interrupção mais severa nas cadeias de suprimentos internacionais desde a pandemia de Covid-19 e elevaram os custos de transporte de mercadorias por mar aos níveis mais altos registrados fora desse período.

Vários provedores de logística disseram que os clientes estão mostrando interesse particular em opções de transporte marítimo-aéreo, em que as mercadorias são transportadas por mar até um grande centro de frete aéreo e depois são enviadas por avião.

A Kuehne & Nagel, empresa de logística com sede na Suíça, disse que usou Dubai para mover mercadorias por mar e depois por ar para a Europa, e está enviando produtos asiáticos destinados às Américas por mar até Los Angeles, em vez de usar o Canal do Panamá para chegar à costa leste dos EUA.

"Estamos vendo um interesse muito maior de nossos clientes", disse a Kuehne & Nagel sobre as soluções marítimo-aéreas.

A empresa disse que um cliente havia movido um carregamento de flores colhidas no Quênia por mar para Dubai, de onde foi voado para Roterdã, na Holanda. O carregamento originalmente deveria fazer toda a viagem por mar, via Canal de Suez.

"Considerando que a jornada típica dos portos chineses para os portos do norte da Europa agora levará entre 40 e 50 dias, alguns dos clientes estão de fato procurando alternativas que incluem voar", disse a Kuehne & Nagel.

Mover mercadorias parte do caminho por mar reduz os custos gerais de frete aéreo. A Freightos coloca o custo médio atual de voar mercadorias de Xangai para a Europa em US$ 3,76/kg, 85% mais alto do que o custo de Dubai.

Houve algumas preocupações de que a interrupção no transporte marítimo possa aumentar a inflação. Isabel Schnabel, membro do conselho executivo do Banco Central Europeu, disse na quarta-feira, em uma sessão de perguntas e respostas no site de mídia social X, que as tensões geopolíticas eram um dos "riscos positivos para a inflação".

"Eles podem aumentar os preços de energia ou os custos de frete", disse ela. "É por isso que precisamos permanecer vigilantes".

Petroleiros desviam do Mar Vermelho após ataques de EUA e Reino Unido no Iêmen

Pelo menos quatro navios petroleiros desviaram o curso do Mar Vermelho desde os ataques noturnos dos Estados Unidos e do Reino Unido contra alvos houthis no Iêmen, segundo dados de navegação de LSEG e Kpler.

Os ataques foram realizados por ar e mar em resposta aos ataques da milícia houthi, apoiada pelo Irã, contra navios no Mar Vermelho, no que está se tornando uma escalada regional da guerra entre Israel e Hamas em Gaza.

Os navios-tanque Toya, Diyyinah-I, Stolt Zulu e Navig8 Pride LHJ foram vistos dando meia-volta durante viagem para evitar o Mar Vermelho nesta sexta-feira, de acordo com o rastreamento de navios das duas empresas.

Um dos navios, o Toya, capaz de transportar até 2 milhões de barris de petróleo, estava sem carga, segundo os dados.

Os preços do petróleo subiam mais de US$ 3 por barril, ou mais de 4%, às 8h44 de Brasília, com o Brent sendo negociado acima de US$ 80, em meio ao aumento dos riscos geopolíticos.

Por sua vez, o grupo dinamarquês de petroleiros Torm disse nesta sexta que decidiu interromper todos os trânsitos pelo sul do Mar Vermelho.

Importantes empresas de transporte de contêineres, Maersk e Hapag Lloyd, saudaram as medidas para proteger a região. Mas elas não chegaram a dizer se os ataques dos EUA e do Reino Unido seriam suficientes para que retornassem ao Canal de Suez, a rota mais rápida entre a Ásia e a Europa, responsável por cerca de 12% do tráfego global de contêineres.

(Com Reuters)