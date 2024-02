A surpreendente resiliência da economia russa

Tbilisi (Geórgia) e Riga (Letônia) | Financial Times

Ao se dirigir a uma multidão de militantes na sexta-feira (3) em Tula, a capital da indústria de armamentos da Rússia, Vladimir Putin se vangloriou de que a economia do país havia derrotado as sanções ocidentais impostas após sua invasão da Ucrânia.

"Eles previram declínio, fracasso, colapso —que nós recuaríamos, desistiríamos ou nos desintegraríamos. Isso faz você querer mostrar [a eles] um gesto conhecido, mas não farei isso, há muitas senhoras aqui", disse Putin, recebendo aplausos. "Eles não terão sucesso! Nossa economia está crescendo, ao contrário da deles."

O presidente da Rússia se vangloriou de que a economia russa não apenas resistiu a um ataque de sanções dos países ocidentais, mas agora é maior do que todos, exceto dois deles. Ele se referia à classificação do Banco Mundial do PIB por paridade de poder de compra, na qual a Rússia supera ligeiramente a Alemanha. "Toda a nossa indústria fez a sua parte", disse ele.

Putin durante tradicional discurso de ano novo transmitido pela TV Russa, da capital Moscou, em 2023 - GAvriil Grigorov/AFP

Na terça-feira (30), o FMI pareceu concordar com o presidente da Rússia. O FMI revisou sua própria previsão de crescimento do PIB para a Rússia para 2,6% este ano, um aumento de 1,5 ponto percentual em relação ao que havia previsto em outubro passado.

A resiliência da economia russa surpreendeu muitos economistas que acreditavam que a primeira rodada de sanções pela invasão da Ucrânia, há quase dois anos, poderia causar uma contração catastrófica.

Em vez disso, dizem eles, o Kremlin gastou seu caminho para sair de uma recessão, evitando as tentativas ocidentais de limitar suas receitas com vendas de energia e aumentando os gastos com defesa.

A Rússia está direcionando um terço do orçamento do país —9,6 trilhões de rublos (R$ 519 bilhões) em 2023 e 14,3 trilhões de rublos (R$ 773 bilhões) em 2024— para o esforço de guerra, um aumento de três vezes em relação a 2021, o último ano completo antes da invasão. Isso inclui não apenas a produção de equipamentos, mas também pagamentos sociais relacionados à guerra para aqueles que lutam na Ucrânia e suas famílias, além de alguns gastos nos territórios ocupados.

O aumento significativo nos gastos militares marca "uma ruptura impressionante com o desenvolvimento pós-comunista da Rússia até o momento", concluiu um recente relatório do Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo (Sipri).

Os próprios principais funcionários econômicos de Putin alertaram que um aumento nos gastos públicos representa o risco de um superaquecimento importante da economia no futuro próximo. Mas, por enquanto, isso está mantendo o crescimento robusto.

Tudo isso teria sido impossível se a Rússia não continuasse a gerar receitas colossais de seus recursos energéticos, apesar das sanções.

Em 2023, as receitas de energia da Rússia atingiram 8,8 trilhões de rublos (R$ 476 bilhões) —uma queda de cerca de um quarto em relação ao resultado recorde de 2022, mas acima da média dos últimos dez anos. Apesar disso, o Estado teve que recorrer a métodos cada vez mais irregulares para gerar receita a partir de impostos e taxas únicas, incluindo "doações voluntárias" que as empresas ocidentais têm que pagar ao sair da Rússia.

"O regime é resiliente porque está em uma plataforma de petróleo", diz Elina Ribakova, pesquisadora sênior não residente do Instituto Peterson de Economia Internacional. "A economia russa agora é como um posto de gasolina que começou a produzir tanques."

Ao anunciar os impressionantes gastos militares da Rússia aos legisladores em setembro, o ministro das Finanças, Anton Siluanov, usou um slogan soviético da Segunda Guerra Mundial para descrever a abordagem do Kremlin ao orçamento.

"Tudo para a frente, tudo para a vitória", disse Siluanov.

A mudança do Kremlin para o que Vasily Astrov, economista sênior do Instituto de Estudos Econômicos Internacionais de Viena (Wiiw, na sigla em alemão), chama de "keynesianismo militar" é uma ruptura radical com a política macroeconômica conservadora dos primeiros dois décadas de Putin no poder.

Tecnocratas como Siluanov e a governadora do banco central, Elvira Nabiullina, ajudaram a conduzir a Rússia por várias crises financeiras, visando agressivamente a inflação, fortalecendo o sistema bancário do país, acumulando reservas de moeda estrangeira e tentando conter os gastos adicionais.

Essa abordagem também se mostrou crucial para mitigar o impacto inicial das sanções no início da guerra, quando os países ocidentais congelaram US$ 300 bilhões das reservas soberanas da Rússia e o Kremlin impôs controles cambiais para interromper uma fuga de capital e uma corrida aos bancos.

"O bloco econômico [o ministério das finanças e o banco central] continua salvando o regime. Eles têm se mostrado muito mais úteis para Putin do que os generais", diz Alexandra Prokopenko, ex-funcionária do banco central russo.

Evitar uma contração maior na economia permitiu ao Kremlin mudar o foco para estimular o crescimento por meio dos gastos, diz Astrov. Embora as autoridades continuem oficialmente se referindo à guerra na Ucrânia como uma "operação militar especial", toda a economia do país mudou para a produção voltada para a guerra.

Ao se dirigir a um grupo de fabricantes de armas na sexta-feira, Putin disse que eles estavam "garantidos a receber pedidos pelos próximos anos", à medida que a Rússia aumentava a produção de armas e afirmava que o ministério da defesa estava pagando aos fornecedores 80% dos custos antecipadamente.

O esforço para produzir mais mísseis, artilharia e drones, em particular, está rendendo dividendos para a Rússia no campo de batalha, em um momento em que a Ucrânia está lutando para obter financiamento para as armas ocidentais avançadas de que Kyiv precisa para repelir a invasão.

Putin e outros altos funcionários russos têm reclamado que até mesmo o recente aumento na produção é insuficiente. Na quarta-feira, o ministro da defesa, Sergei Shoigu, repreendeu publicamente o chefe de um dos fabricantes de armas da Rússia por atraso na produção de um "promissor novo sistema de artilharia".

"Se tivermos a chance, então precisamos aproveitá-la", disse Shoigu.

O chefe do exército ucraniano, Valery Zaluzhny, admitiu nesta semana que Kyiv e seus aliados não fizeram o suficiente para melhorar as capacidades da Ucrânia em um momento em que a capacidade da Rússia de reinvestir em sua própria indústria de defesa lhe deu uma vantagem significativa em termos de poder de fogo.

O ministério das finanças russo estima que o estímulo fiscal relacionado à guerra em 2022-23 foi equivalente a cerca de 10% do PIB. No mesmo período, a produção industrial relacionada à guerra aumentou 35%, enquanto a produção civil permaneceu estável, de acordo com pesquisas publicadas pelo Instituto de Economias Emergentes do Banco da Finlândia. Putin afirmou na sexta-feira que a produção civil aumentou 27% desde o início da guerra, mas não citou uma fonte para o número.

"As verdades da política econômica deixam de se aplicar quando um governo prioriza a guerra acima de tudo. A decisão da Rússia de abrir mão de duas décadas de políticas econômicas prudentes pegou muitos de surpresa, não apenas os especialistas", escreveram os pesquisadores do Banco da Finlândia em sua previsão mais recente para a Rússia.

Economistas e até mesmo alguns dos principais tecnocratas do Kremlin têm alertado, no entanto, que os gastos desenfreados já estão expondo novas fissuras na economia russa. Em vez de reduzir sua dependência das vendas de exportação de petróleo e gás, que representam cerca de um terço da receita orçamentária, a campanha de guerra de Putin criou uma nova dependência: a produção militar.

"Quanto mais tempo durar a guerra, mais a economia se tornará dependente dos gastos militares", escreveram os economistas do Wiiw em seu artigo de janeiro. "Isso levanta o espectro da estagnação ou até mesmo de uma crise total quando o conflito terminar", acrescentaram.

O crescimento já está criando desequilíbrios que podem se tornar mais pronunciados ao longo do tempo. Isso é especialmente perceptível no mercado de trabalho da Rússia, onde o exército russo e suas fábricas de armas estão atraindo um número crescente de trabalhadores com salários inflacionados —Putin disse na sexta-feira que a Rússia criou 520 mil novos empregos na indústria— para trabalhar em turnos ininterruptos necessários para atingir as metas de produção de defesa.

Isso criou escassez de mão de obra na indústria civil em meio a uma perspectiva demográfica já sombria exacerbada pela guerra. A Rússia mobilizou 300 mil homens para o exército em 2022 e afirma ter recrutado mais 490 mil em 2023. Pelo menos tantos outros, enquanto isso, fugiram do país para evitar serem enviados para a frente.

"A maior escassez de pessoal é observada nas indústrias de construção de máquinas e química, muitas empresas são obrigadas a trabalhar em vários turnos para cumprir os pedidos recebidos do Estado", escreveram analistas do Instituto Gaidar em Moscou em dezembro de 2023.

Para competir por mão de obra contra a produção militar —que oferece isenção do serviço militar obrigatório, além de salários generosos— o setor civil também teve que aumentar os salários, o que, por sua vez, impulsiona a demanda interna, mas aumenta as pressões inflacionárias.

Se as sanções não conseguiram impedir a Rússia de gastar, no entanto, o acesso restrito aos mercados internacionais aumentou o custo das importações, criando outra armadilha econômica potencial para o Kremlin.

As rotas circulares que as mercadorias agora fazem para chegar à Rússia estão prejudicando os consumidores e enfraquecendo o rublo, que perdeu cerca de 30% de seu valor em relação ao dólar em 2023.

"Os enormes gastos orçamentários combinados com o isolamento da Rússia criam um efeito semelhante ao de colocar massa em um recipiente de plástico", diz Prokopenko, pesquisador não residente do Carnegie Russia Eurasia Center em Berlim. "Ela sobe até bater no teto e, então, não há para onde ir."

O aumento nos gastos públicos levou a inflação a um intervalo entre 7% e 7,5%, o que levou o banco central a elevar a taxa de juros chave para 16% —um índice ainda mais alto do que na Ucrânia.

Após o aumento da taxa, a presidente do banco central, Nabiullina, alertou que os gastos corriam o risco de superaquecer a economia da Rússia. "Tentar usar uma política fiscal expansionista para crescer além de nosso potencial levará ao crescimento dos preços [inflação] que vai corroer cada vez mais as economias e o crescimento dos salários. E não haverá nenhum crescimento real na riqueza das famílias como resultado", disse ela.

A taxa de crescimento também pode não ser sustentável, mesmo se a Rússia mantiver seu nível atual de gastos militares, dizem os economistas.

Até mesmo analistas da Academia de Ciências da Rússia, estatal, afirmam que a capacidade limitada significa que setores-chave da economia já estão mostrando "sinais de desaceleração". Isso inclui uma queda no carregamento de transporte ferroviário, que é um dos principais indicadores de uma recessão econômica, escreveram eles em uma nota.

Outros economistas argumentam que a economia da Rússia teria crescido consecutivamente a um nível muito mais sustentável se Putin não tivesse ordenado a invasão em larga escala da Ucrânia.

"2022 começou de forma muito otimista, e o crescimento até superou a maioria das expectativas. Eu esperaria que tanto em 2022 quanto em 2023 pudéssemos antecipar um crescimento anual do PIB de cerca de 3%", diz Ruben Enikolopov, professor de pesquisa da Universidade Pompeu Fabra (UPF) em Barcelona.