Trump defende substituir presidente do Fed e diz que Powell age como político

Washington e Nova York | Financial Times

O ex-presidente dos EUA Donald Trump afirmou que defende substituir o presidente do Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA), Jerome Powell, caso saia vitorioso nas eleições deste ano.

Trump acusou o dirigente de ser "político" e prevê que ele cortará a taxa de juros para "ajudar os democratas" neste ano.

Donald Trump participa de evento de campanha eleitoral em Las Vegas - Ronda Churchill - 27.jan.2024 / Reuters

O Fed manteve na última quarta-feira (31) a taxa de juros entre 5,25% e 5,5%, o que vem ocorrendo desde agosto, e o mercado especula que o corte pode começar na próxima reunião, em março, mas a expectativa maior é que ela inicie em maio.

Trump foi extremamente crítico de Powell enquanto era presidente de 2017 a 2021, e seus comentários mais recentes apontam para uma tensão entre o Fed e a Casa Branca que poderia eclodir no próximo ano se ele derrotar Joe Biden em novembro.

"Acho que ele vai fazer algo para provavelmente ajudar os democratas", disse Trump à Fox Business Network, de acordo com trechos de uma entrevista que será exibida neste domingo (4). "Parece para mim que ele está tentando baixar as taxas de juros talvez para conseguir que as pessoas sejam eleitas, eu não sei".

Quando perguntado se ofereceria outro mandato de quatro anos a Powell em 2026, Trump, que é o favorito para ser indicado pelo partido Republicano, respondeu: "Eu não faria isso".

Embora Trump tenha indicado Powell para a presidência do Fed em 2018, ele acabou se voltando contra o banco central dos EUA, acusando-o de manter as taxas de juros muito altas em época de guerras comerciais com a China e a Europa, desafiando abertamente a independência do Fed.

Em um tuíte de agosto de 2019, o então presidente dos EUA postou que sua "única pergunta é, quem é nosso maior inimigo" —Powell ou Xi Jinping, o presidente chinês.

Falando com repórteres após a reunião desta semana do Comitê Federal de Mercado Aberto, Powell, que foi reconfirmado para um segundo mandato por Biden, ignorou uma pergunta sobre se ele gostaria de um terceiro mandato como presidente do Fed.

"Não tenho uma posição sobre isso", disse Powell. "Não é algo em que estou focado... Este ano terá muitas consequências para o Fed e para a política monetária, e todos nós estamos muito concentrados em fazer nosso trabalho", avaliou.

O Fed elevou a taxa de juros de referência de quase zero para a faixa entre 5,25% e 5,5% nos últimos dois anos para combater a inflação. Ele sinalizou que mais tarde em 2024 pode começar a reduzir as taxas.

Powell deve ser entrevistado pela emissora de televisão CBS no domingo. Embora seu mandato como presidente do Fed termine em 2026, seu mandato no conselho do banco central vai até 2028.

Além de criticar Powell por ser "político", Trump também disse na entrevista à Fox Business que o presidente do Fed havia perdido o controle da inflação e alertou que a guerra no Oriente Médio desencadearia "aumentos tremendos no preço do petróleo".

"Você vai ter uma grande inflação. Ele não vai poder fazer nada", disse Trump, referindo-se a Powell.

Eswar Prasad, professor da Universidade Cornell, afirmou que os comentários de Trump são "um símbolo das ameaças graves e extremamente preocupantes feitas pelos candidatos republicanos à independência do Fed".

Os mercados financeiros têm acompanhado de perto a corrida presidencial nos EUA, mas os investidores têm sido cautelosos em construir estratégias tão cedo na disputa, optando por focar mais nas políticas de Powell do que em suas chances de manter o cargo após a eleição.

"Todo mundo está falando sobre a eleição", disse Monica Defend, chefe do Instituto de Investimentos da gigante europeia de fundos Amundi, após visitar clientes nos EUA na semana passada. "Mas o mercado ainda não está preocupado —ele ainda tem se concentrado nos bancos centrais."

Em anos eleitorais anteriores, os investidores geralmente esperavam para mover o dinheiro até pelo menos o início do verão (inverno no Brasil), à medida que os candidatos vitoriosos surgiam e as políticas poderiam ser avaliadas juntamente com as chances de sucesso de cada lado.

Trump cumprimenta Jerome Powell ao nomeá-lo como presidente do Fed, em novembro de 2017 - Carlos Barria - 02.nov.2017 / Reuters

Trump tem sido rápido em reivindicar o crédito pelo desempenho recente do mercado de ações, dizendo aos apoiadores que o mercado "fica louco" toda vez que ele se sai bem nas pesquisas.

O ex-presidente não quis dizer quem ele poderia escolher como sucessor de Powell, mas possíveis candidatos incluem Kevin Warsh, ex-integrante do Fed, e Judy Shelton. Trump havia indicado Shelton para o conselho do Fed quando era presidente, mas ela enfrentou forte oposição no Senado e sua candidatura foi posteriormente retirada por Biden quando este assumiu o cargo.

"Eu teria algumas opções. Não posso dizer agora", afirmou Trump.