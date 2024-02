Bolsa opera em queda, pressionada por Bradesco após balanço; dólar tem pouca alteração

A Bolsa brasileira operava em queda nos primeiros negócios desta quarta-feira (7), pressionada pelos papéis do Bradesco após a divulgação do balanço de 2023 frustrar os investidores.

O dólar, por sua vez, tinha pouca alteração, em linha com a perda de fôlego da moeda no exterior nas últimas sessões.

Por volta das 10h32, o Ibovespa caía 0,20%, aos 130.156,13 pontos. A moeda norte-americana, no mesmo horário, recuava 0,10%, cotada aos R$ 4,956.

Bolsa fechou em forte alta na terça e voltou ao patamar de 130 mil pontos - REUTERS

O Bradesco anunciou um lucro líquido recorrente de R$ 16,297 bilhões em 2023, antes do início dos negócios na Bolsa nesta quarta. O número é 21,2% menor que o registrado em 2022, quando o resultado da companhia também encolheu 21%, para R$ 20,7 bilhões.

O resultado veio abaixo das estimativas do mercado, de R$ 18,09 bilhões, segundo analistas consultados pela Bloomberg. Em resposta, os papéis do banco caíam 6,63%, revertendo a alta expressiva da véspera, de 6,21%, que puxou o Ibovespa para cima.

O índice fechou a terça-feira em alta firme de 2,18%, aos 130.380,15 pontos —patamar mais alto desde meados de janeiro.

O impulso veio do setor bancário, em especial após anúncio de oferta pública de aquisições de ações da Cielo, controlada pelo Bradesco e pelo Banco do Brasil. A operação, segundo cálculos da XP, pode movimentar até R$ 5,6 bilhões. O Bradesco fechou com a segunda maior alta do dia, e Cielo avançou 3,98%.

Além disso, Itaú fechou no sinal positivo, com 4,29%, após publicar o balanço do quarto trimestre de 2023. O lucro líquido do banco cresceu para R$ 35,6 bilhões no último ano.

Também fez peso no Ibovespa as ações da Vale e da Petrobras, as duas de maior influência no índice.

Apesar de mais um dia de recuo nos preços do minério de ferro na China, a mineradora avançou 1,77%, após afirmar que está avaliando uma eventual renovação de contrato de seu atual presidente, Eduardo Bartolomeo, ou a realização de um processo sucessório.

Já a Petrobras, que fechou com ganhos de 1,51%, foi impulsionada pela alta do petróleo Brent no exterior. O movimento foi replicado pelas pares petrolíferas: 3R Petroleum subiu 4,93%; PetroReconcavo, 3,78%; e Prio, 3,69%.

Também foi destaque o anúncio da Natura&Co da noite de segunda-feira, no qual a empresa de cosméticos e beleza disse que a diretoria está autorizada a estudar uma separação das marcas Natura e Avon. A cisão criaria duas companhias independentes e de capital aberto, o que animou o mercado e levou os papéis à maior valorização do dia, a 6,79%.

Olhando para o dólar, o ambiente foi de otimismo, com os investidores em busca de ativos de maior risco, como o real.

"Nos últimos dias, com a decisão de política monetária do Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) na semana passada, o dólar acabou se valorizando, com um sentimento pessimista nos mercados", avaliou Felipe Izac, sócio da Nexgen Capital, à Reuters.

"O (presidente do Fed, Jerome) Powell fez colocações no sentido de que o mercado não deveria ficar tão animado com cortes de juros no primeiro semestre, o que acabou jogando um balde de água fria nos investidores."

Além de ajustes em relação aos movimentos mais recentes, as cotações refletiam, conforme Izac, declarações da presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester.

Para ela, se a economia dos Estados Unidos tiver o desempenho esperado, isso poderá abrir a porta a cortes na taxa básica de juros. Por outro lado, Mester disse que ainda não está pronta para oferecer qualquer cronograma para uma política monetária menos restritiva.

A agenda do Congresso Nacional deve ser destaque ao longo dos próximos dias, já que os parlamentares retomaram suas atividades na segunda.

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido), disse que o governo está disposto a discutir a reoneração da folha de pagamentos de 17 setores por projeto de lei, em meio a uma disputa entre a equipe econômica e o Legislativo sobre o tema.

A semana trará ainda os dados de janeiro do IPCA.

(Com Reuters)