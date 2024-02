Burger King tira do ar propaganda com Kid Bengala após críticas nas redes

São Paulo

O Burger King tirou do ar nesta quinta (15) uma campanha publicitária com o ator pornô Kid Bengala. O comercial despertou polêmicas nas redes sociais desde seu lançamento, com usuários acusando a peça de ter um apelo sexual elevado e indesejado.

No vídeo, já removido dos canais oficiais da marca, Bengala compara o tamanho dos lanches da rede de fast food com o comprimento de seu pênis e dizia: "O Whopper é nada artificial. Gigante que nem eu". A produção destacava uma nova promoção da marca, que vendia dois sanduíches por R$ 25.

O ator Kid Bengala em comercial do Burger King - Reprodução

Em outro momento do vídeo, o ator simula dificuldade de comer o sanduíche da marca e explica que o tamanho é um problema. "O negócio é grande e não cabe na minha boca. Isso é vingança", diz Bengala, em tom de brincadeira.

Nas redes, uma parcela do público reclamou que o comercial poderia ser visto por crianças, o que despertaria questões sobre as piadas de cunho sexual da propaganda.

Em nota à imprensa, o Burger King declarou que preferiu não ampliar a discussão e a polarização das redes sociais, destacando que sempre posicionou a marca em campanha de bom humor.

"O Burger King sempre foi reconhecido por ser uma marca com uma comunicação moderna, bem-humorada e provocativa, que chama a atenção e cria conversas nas redes sociais", diz a empresa em nota. "Assim, nós sempre conseguimos ampliar a nossa voz e nossos produtos por meio de campanhas icônicas. Para não ampliarmos as discussões e polarização nas redes, optamos por retirar o material do ar."