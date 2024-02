Concurso nacional unificado encerra inscrições com 2,65 milhões de candidatos

São Paulo

O concurso nacional unificado encerrou o período de inscrições às 23h59 desta sexta-feira (10) com 2,65 milhões de inscritos –um recorde histórico, segundo o governo federal.

Do total, porém, 1,28 milhão ainda não pagaram a Guia de Recolhimento da União (GRU). O prazo final para pagamento é 16 de fevereiro. Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$ 90, já para os de nível médio, R$ 60. A guia pode ser paga no banco ou via PIX, com QR code.

Concurso Nacional Unificado tem blocos temáticos - Reprodução

"Estamos felizes pelo sucesso dessa inovação no serviço público que é o concurso nacional unificado. Boa sorte e bons estudos a todas as pessoas inscritas. Vamos agora construir um serviço público com a cara do Brasil", disse a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

O processo, também conhecido como "Enem dos concursos", oferece 6.640 vagas para 21 órgãos públicos federais.

Diferentemente de outros concursos, durante as inscrições, o candidato não escolheu o órgão e o cargo específico no qual quer trabalhar, mas se inscreveu conforme o bloco temático da vaga —ou das vagas— que mais lhe interessa.

Concurso nacional unificado 2024 Total de vagas: 6.640

Escolaridade: ensino médio ou superior

Onde se inscrever: no site https://cpnu.cesgranrio.org.br/login

Cargo: varia conforme bloco temático; ao todo, há oito blocos, sete para quem tem ensino superior e um para ensino médio

Inscrições: até 23h59 de sexta-feira (9)

Valor da inscrição: R$ 60 (cargos que exigem ensino médio) e R$ 90 (cargos que exigem ensino superior)

Provas: previstas para 5 de maio, de manhã e à tarde

Salários: variam de R$ 3.741,84 a R$ 22.921,71

No bloco, o participante optou pelos postos de interesse, por ordem de importância. Há, ao todo, oito blocos: sete para os postos de nível superior e um para os de ensino médio.

As provas serão realizadas no dia 5 de maio, de manhã e à tarde, em 220 cidades, incluindo todas as capitais do país. Há cotas raciais de 20%, 5% para pessoas com deficiência e 30% de vagas destinadas a indígenas exclusivamente para a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).

VEJA O CALENDÁRIO DO CONCURSO NACIONAL UNIFICADO