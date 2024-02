Empresa realiza primeiro voo teste de helicóptero sem piloto; assista

Aeroin

No último dia 30 de janeiro, a Rotor Technologies, empresa do campo de helicópteros autônomos, realizou o primeiro teste de voo ao vivo de seu projeto.

Rotor realiza teste do helicóptero R220Y sem piloto - Reprodução/YouTube

O evento, realizado no Aeroporto de Nashua, nos Estados Unidos, apresentou a demonstração do R220Y , uma aeronave não tripulada baseada no helicóptero Robinson R22 de dois lugares.

O R220Y realizou uma série de manobras, incluindo procedimentos de inicialização, pairar, girar e pousar, marcando um passo significativo na jornada da Rotor em direção à prontidão operacional para missões comerciais. A empresa acredita que seja o primeiro voo público de um helicóptero em escala real não tripulado.

Assista abaixo ao vídeo

O evento ofereceu aos participantes um tour pelo novo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Rotor, localizado no antigo campus do Daniel Webster College, um local com uma rica história de aviação. O centro serve como um ponto focal para os esforços da Rotor para revitalizar a indústria da aviação no estado.

O governador de New Hampshire, Christopher Sununu, enfatizou o significado histórico da ocasião, observando que ela honrava o legado dos pioneiros da aviação americana enquanto olhava para o futuro. Ele elogiou o espírito inovador de New Hampshire e saudou o evento como o início de uma nova era da aviação no Granite State.

O evento também incluiu a cerimônia de nomeação do protótipo R550X da Rotor, que o CEO da empresa, Hector Xu, revelou que seria chamado de "Espírito de New Hampshire". O governador Sununu se juntou a Xu para abrir champanhe e celebrar a ocasião.

O R550X, baseado no Robinson R44 Raven 2, é anunciado como o helicóptero não tripulado comercial mais avançado tecnologicamente e de maior capacidade do mundo. Ele possui a capacidade de levantar cargas pesadas de até 550 quilos sem piloto a bordo, juntamente com capacidades de decolagem e pouso vertical de longo alcance, além daquelas de drones e eVTols.

A Rotor planeja iniciar voos agrícolas com os dois primeiros R550Xs ainda este ano, com a fabricação ocorrendo em suas instalações em Nashua, New Hampshire.