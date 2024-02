Empresário Abilio Diniz está internado com pneumonia

São Paulo

O empresário Abilio Diniz, que criou um império do varejo com o Grupo Pão de Açúcar (GPA), está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, segundo nota de sua assessoria de imprensa. Aos 87 anos, ele foi diagnosticado com pneumonia.

O empresário começou a passar mal durante viagem que fez a Aspen, no Colorado, Estados Unidos, e precisou voltar ao Brasil às pressas em um avião adaptado com uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Empresário Abilio Diniz durante o Prêmio Mulheres Exponenciais 2023, no Apartamento JK do Shopping JK Iguatemi - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Segundo pessoas próximas do empresário, ele esta sob aparelhos e seu quadro de saúde está piorando.

Um dos maiores líderes do mundo corporativo brasileiro da atualidade, Abilio Diniz construiu um império no varejo. Com o Pão de Açúcar, tornou-se um dos homens mais ricos do país, personificando uma era de sucesso das empresas familiares com influência em governos. Viu de perto crises em seu negócio, enfrentou uma feroz disputa familiar, um sequestro e se refez como empresário.

Atualmente, Abilio é vice-presidente do conselho de administração no Brasil da também rede de supermercados Carrefour.

O empresário também é presidente do conselho de administração da Península Participações, a empresa de investimentos que pertence à sua família.