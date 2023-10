Pão de Açúcar aprova venda de R$ 790 milhões em participação em varejista colombiana

São Paulo | Reuters e AFP

O GPA, dono do Pão de Açúcar, anunciou nesta segunda-feira (16) que seu conselho de administração aprovou a venda da participação restante na rede varejista colombiana Éxito para o Grupo Calleja.

Em fato relevante ao mercado, a empresa afirmou que o negócio depende da realização de uma oferta pública (OPA) pelo Calleja pelas ações da Éxito e que o Casino já se comprometeu a vender sua participação na OPA.

Pão de Açúcar vende participação na rede colombiana Éxito para grupo de El Salvador - Rubens Cavallari - 25.dez.2020 / Folhapress

"O valor da OPA, considerando a totalidade das ações do Éxito, é de US$ 1,175 bilhão, equivalente a US$ 0,9053 por ação, sendo US$ 156 milhões (correspondente a R$ 790 milhões nesta data) referente à participação do GPA", afirmou a companhia brasileira.

A Casino, que é dona da GPA, anunciou que vendeu sua participação na rede Éxito por US$ 556 milhões. A medida visa diminuir a dívida de US$ 6,7 bilhões que o grupo teve em 2022.

O grupo Calleja é proprietário de uma rede de alimentação de El Salvador chamada Súper Selectos.

A oferta pública que será feita pelo Calleja depende de aprovação das autoridades nos Estados Unidos e na Colômbia, onde o grupo Éxito tem ações;