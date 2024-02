Folha lança newsletter sobre energia limpa

São Paulo

A Folha lança nesta quarta-feira (21) a newsletter semanal Energia Limpa. O boletim traz uma seleção de reportagens e textos de opinião sobre o tema da transição energética.

A iniciativa faz parte da ampliação da cobertura da Folha de assuntos relacionados à energia limpa. Na semana em que completa 103 anos, o jornal lançou uma campanha sobre o tema.



Desde segunda (19), adota o slogan "Um jornal em defesa da energia limpa", sempre exibido no alto da primeira página da versão impressa e da página principal de seu site. Até o aniversário de 104 anos, pelo menos, ele irá substituir o tradicional "Um jornal a serviço do Brasil", usado desde 1961. Além disso, o fio vermelho abaixo do slogan muda para a cor verde em todas as plataformas e ganha uma ilustração alusiva ao tema.

O jornal passa a contar com uma página online voltada para reportagens, entrevistas e artigos a respeito da transição energética. Na TV Folha, o programa "Como É que É?" vai abordar o tema uma vez por semana.

Na COP28 (28ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas), encerrada em dezembro, mais de 190 países entraram em acordo para que o mundo triplique a energia renovável e dobre a eficiência energética até 2030.

O planeta adicionou 50% de capacidade na geração de energia limpa em 2023 em relação ao ano anterior, com a predominância de fontes solar e eólica, as mais promissoras no Brasil. Ou seja, a evidente urgência ambiental está diretamente associada a um novo cenário na economia do país.

