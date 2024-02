Itaú deve lançar superapp ainda no 1º trimestre

São Paulo

O Itaú Unibanco planeja lançar o seu superapp ainda no primeiro trimestre deste ano. O plano do banco, chamado internamente de One Itaú, é concentrar todos os clientes em uma única plataforma, tanto correntistas, como os que têm apenas cartão de crédito, financiamento imobiliário ou empréstimo com o banco via outra instituição. Os clientes da iti, conta digital do Itaú, também passarão a usar o mesmo aplicativo.

"Essa é a nossa grande aposta. É o projeto mais promissor que temos para pessoa física. Temos uma oportunidade de trabalhar com 15 milhões de clientes que ainda não são clientes full bank", afirmou Milton Maluhy Filho, presidente do Itaú Unibanco nesta terça-feira (6). Atualmente, banco tem cerca de 70 milhões de clientes.

Logo do Itaú em agência do banco; instituição irá lançar superapp nos próximos meses - Sergio Moraes/REUTERS

Em entrevista a jornalistas para comentar o balanço do banco referente ao quarto trimestre de 2023, o executivo disse que o novo aplicativo do Itaú permitirá que o cliente veja seus investimentos em toda e qualquer instituição de forma agregada. Outra funcionalidade será a execução de pagamentos em outras instituições via app Itaú.

"Dentro do superapp, o cliente vai ter a capacidade de fazer operações que transcendem aquela instituição. Queremos mudar de patamar no relacionamento com os clientes, [dos quais] já temos o histórico de crédito, e agora teremos a tecnologia adequada para atender esses clientes com o custo certo e com a experiência correta", afirmou Maluhy.

O objetivo do banco é ampliar a principalidade dos clientes, ou seja, ser o banco mais utilizado pelos brasileiros que têm conta em mais de uma instituição. Hoje, a briga no setor não é mais por correntistas, e sim por melhores índices de principalidade.

"Queremos ter um superapp com uma completude de oferta muito relevante e, sobretudo, com a melhor qualidade possível, para que o cliente se sinta atendido nas suas necessidades, na agregação dos seus investimentos, para que ele possa se relacionar com o banco e, eventualmente, fazer iniciar transações em outras instituições a partir dos nossos aplicativos", disse Maluhy.

Com o open finance, o cliente já pode compartilhar seus dados com diversas instituições financeiras. Agora, grandes bancos correm para desenvolver não só o melhor app agregador, mas o que permita, de forma eficiente, que clientes mexam no dinheiro que está em outra instituição.

RAIO-X | ITAÚ UNIBANCO

Fundação: 2008, ano de fusão do Banco Itaú e do Unibanco

Lucro líquido em 2023: R$ 35,6 bilhões

Clientes: 70 milhões

Agências e pontos de atendimento: 3.502

Funcionários: 95,7 mil

Principais concorrentes: Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Nubank