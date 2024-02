Leilão tem móveis e artigos de apartamentos decorados a partir de R$ 50; saiba participar

São Paulo

A construtora Cyrela está aceitando envio de propostas para leilões de bens de apartamentos decorados. São mais de mil itens como móveis, eletrodomésticos e utensílios em geral. Apenas lotes fechados podem ser comprados.

Os lances são a partir de R$ 50 e o desconto médio é de 90% em relação ao valor de mercado dos produtos. Os itens estão agrupados em dois leilões separados, com mais de 500 lotes cada.

Os certames serão na quinta-feira (22) e terça-feira (27). Os lances devem ser dados até as 12h do dia de encerramento. Os lotes podem ser vistos no site da Kwara, em bens de apartamentos decorados.

A construtora Cyrela realiza dois leilões de bens de apartamentos decorados, com mais de mil itens - Divulgação/Kwara

Os itens leiloados fazem parte de apartamentos decorados da construtora, para exibição nos estandes de venda, que estão sendo desmontados. Dentre os produtos é possível encontrar mesas, cadeiras, espelhos, máquinas de lavar roupa e até plantas para paisagismo residencial.

Pessoas físicas e jurídicas podem participar. Para participar, é preciso fazer um cadastrado na Kwara, fornecendo nome, endereço, telefone e foto de um documento comprovando sua identidade, como RG, CPF (Cadastro de Pessoa Física), CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou RNE (Registro Nacional de Estrangeiros).

Após o preenchimento dos dados, o cadastro é analisado para garantir a autenticidade do interessado em participar do leilão e, caso seja aprovado, a participação nos certames é liberada.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Somente lotes fechados podem ser comprados e cada um tem um cronômetro que informa o horário de encerramento daquele lote. O leilão se encerra quando o último lance é dado como válido pela leiloeira.

Ao final do leilão, a plataforma Kwara irá encaminhar a cobrança ao comprador, que deve ser realizada via Pix. A retirada do item arrematado é de responsabilidade de quem arremata.

Os espaços decorados com os itens expostos podem ser visitados até as datas e horários indicados no lote desejado. Depois desse prazo, as unidades só recebem a visita dos compradores para a retirada dos bens. Os itens estão em exibição nas unidades da Cyrela localizadas em São Paulo.

A primeira unidade fica na avenida Morumbi, 39, em Santo Amaro, zona sul da capital paulista, e aceita visitas até 21 de fevereiro, às 17h. Mais detalhes disponíveis neste link.

A segunda unidade fica localizada na praça Nossa Senhora Aparecida, 62, em Moema, também na zona sul, podendo ser visitada até 26 de fevereiro, às 17h. Mais detalhes disponíveis neste link.