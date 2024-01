Brasília

Numa cozinha pequena, é preciso aproveitar bem cada cantinho. A seguir, veja dicas da arquiteta Mari Milani para otimizar o espaço disponível e fazer o ambiente parecer maior.

1. Tudo na mesma cor

O armário espalhado e a unidade na cor dos eletrodomésticos, da bancada e do revestimento dão maior sensação de amplitude - Erika Urbino/Divulgação

Para criar uma unidade visual e fazer o espaço parecer maior, a arquiteta optou por fazer a bancada da pia e o armário inferior na mesma tonalidade dos eletrodomésticos. O cinza ainda foi escolhido para o revestimento da parede e para o armário espelhado, que também ajuda a ampliar o ambiente.

Se a cozinha for muito pequena, vale investir em tons mais claros, já que os escuros podem dar a impressão de que o cômodo é mais apertado. Não é preciso deixar tudo branco, mas, caso queira incluir cor na decoração, prefira mantê-la em peças menores.

2. Porta vazada

A porta vazada favorece a entrada de luz e ventilação - Erika Urbino/Divulgação

A porta de correr que divide a cozinha da área de serviço segue o mesmo padrão do painel ripado da parede, dando uma sensação de continuidade. Ao mesmo tempo, ela é vazada, o que permite esconder a bagunça da lavanderia sem impedir a passagem de luz e ar. Uma porta de vidro fosco também pode ser uma boa alternativa, mas não vai favorecer a ventilação.

3. Bancada retrátil

A cozinha projetada pela arquiteta Mari Milani tem uma bancada retrátil - Rafa Ramos/Divulgação

Nesta cozinha com pouco espaço disponível para o preparo dos alimentos, a solução foi instalar uma bancada retrátil, para servir de apoio se necessário. Quando não está em uso, ela fica abaixada, sem atrapalhar a circulação.

4. Iluminação reforçada

Ambientes mal iluminados ficam mais escuros e parecem menores. Além disso, na cozinha, é importante ter boa claridade para manipular os alimentos e lavar louça. O problema é que, em geral, a iluminação central do cômodo não é suficiente para isso. A pessoa, quando está em frente à bancada, fica numa posição em que gera sombra. No projeto da foto acima, a solução foi instalar uma fita de LED na parte inferior do armário.

5. Armário bem aproveitado

Nesta cozinha estreita, o armário tem duas profundidades, para aproveitar bem o espaço sem que ninguém bata a cabeça no móvel - Rafa Ramos/Divulgação

Aqui, o armário vai até o teto. "Em uma cozinha pequena, isso é o ideal, porque se aproveita tudo. Se a pessoa deixa uns 30 cm ali em cima, é um grande espaço de armazenamento que ela está perdendo", diz Mari Milani.

Além disso, o móvel conta com duas profundidades, o que possibilita que ninguém bata a cabeça nele ao cozinhar ou lavar louça, mas garante um espaço maior no compartimento mais alto, com 64 cm de profundidade. O mais baixo tem 45 cm.

6. Prateleiras finas

Para aumentar ainda mais o espaço de armazenamento, vale ocupar as paredes com prateleiras e nichos. Em um ambiente muito estreito, é preciso que eles sejam menos profundos, para que não atrapalhem a circulação. No caso da cozinha da foto acima, os nichos têm 15 cm de profundidade e a prateleira, 8 cm.

Abaixo, a bancada é retrátil. Assim, não haverá problema se em algum momento for preciso passar com um equipamento para a área de serviço, por exemplo.

7. Equipamentos escondidos

Nesta cozinha, o micro-ondas e o depurador ficam escondidos dentro do armário - Rafa Ramos/Divulgação

Em um ambiente pequeno, o ideal é evitar o excesso de informações, reduzindo ao máximo a quantidade de objetos à mostra. Uma dica, então, é esconder o maior número de equipamentos dentro da marcenaria. Nesta cozinha, o micro-ondas e o depurador ficam dentro do armário.

Além disso, do lado esquerdo da pia, há um porta-esponja embutido na bancada. O utensílio fica guardado em um compartimento, que é coberto por uma abertura de metal. Junto à torneira, está também embutido o dispenser do detergente. Para fazer a reposição, é só desrosquear a peça e despejar o conteúdo.

8. Parede abaixo

Na divisão da cozinha com a sala, a bancada de madeira tem de 35 cm de profundidade - Erika Urbino/Divulgação

Neste apartamento, a cozinha era separada da sala por uma parede. Então, a arquiteta escolheu fazer a integração de ambientes, para conseguir maior sensação de amplitude e aproveitar melhor os espaços. No lugar onde antes ficava a divisória foi possível instalar uma bancada com cooktop, além de um balcão de madeira com três cadeiras. Mas é claro que, antes de remover qualquer parede, é necessário saber se estruturalmente isso é possível.

9. Cooktop em vez de fogão

O equipamento ocupa menos espaço e também permite outras configurações para o ambiente. O forno, por exemplo, não precisa necessariamente ficar embaixo do cooktop, como no fogão convencional. Assim, é possível distribuir melhor os eletrodomésticos de acordo com o espaço disponível.

É o caso da cozinha da foto acima. Nela, a opção foi pelo modelo a gás. Também é possível escolher o cooktop por indução, que tem um custo mais alto e demanda panelas específicas, mas aquece mais rapidamente e oferece risco menor de acidentes.