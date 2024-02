CEO da Nvidia ganha quase US$ 23 bi em um dia e fica perto dos top 20 bilionários

Nova York | Bloomberg

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse que a inteligência artificial atingiu um "ponto de virada", levando as ações a novas alturas vertiginosas. E este crescimento beneficiou o próprio Huang, que está muito próximo de entrar no grupo das 20 pessoas mais ricas do mundo.

A riqueza do CEO da fabricante de chips saltou mais de US$ 23 bilhões nesta quinta-feira (22), com as ações da empresa subindo 15% em Wall Street. Com isso, a fortuna de Huang é de US$ 68,1 bilhões na quinta-feira, o que o coloca na 21ª posição no ranking dos bilionários da Bloomberg.

Jensen Huang, CEO da Nvidia, viu fortuna crescer mais de US$ 23 bilhões em um dia - Edgar Su - 06.dez.2023 / Reuters

Ele ultrapassou o chinês Zhong Shanshan, dono de empresa de água engarrafada Nongfu Spring, e o norte-americano Charles Koch, CEO das Indústrias Koch (que atua no refino de petróleo), que estão com US$ 65 bilhões e US$ 64,8 bilhões, respectivamente.

A 20ª colocada da relação é a norte-americana Julia Flesher Koch, com US$ 69,1 bilhões. A liderança é ocupada por Elon Musk, dono da Tesla, da rede social X (antigo Twitter) e da SpaceX, que tem US$ 210 bilhões.

Veja a lista dos dez mais ricos do mundo, segundo a Bloomberg

Posição Nome Patrimônio líquido (em US$) 1° Elon Musk 210 bilhões 2° Bernard Arnault 193 bilhões 3° Jeff Bezos 191 bilhões 4° Mark Zuckerberg 168 bilhões 5° Bill Gates 146 bilhões 6° Steve Ballmer 139 bilhões 7° Warren Buffett 136 bilhões 8° Larry Page 129 bilhões 9° Larry Ellison 124 bilhões 10° Sergey Brin 123 bilhões

Fonte: Bloomberg

Valor de mercado da Nvidia sobe US$ 230 bilhões

É uma ascensão notável para o cofundador da empresa de semicondutores, que estava em 128º lugar no início do ano passado, com um patrimônio líquido de US$ 13,5 bilhões, antes do boom dos chips de inteligência artificial, que impulsionaram o crescimento da Nvidia.

A Nvidia disparou 15% na quinta-feira para uma alta recorde, adicionando mais de US$ 230 bilhões em valor de mercado. Isso seria o maior aumento em uma única sessão na história do mercado, superando o ganho de US$ 197 bilhões da Meta no início deste mês.

A empresa conseguiu superar as altas expectativas dos investidores com uma previsão de receita que superou em mais de US$ 2 bilhões as previsões dos analistas.

A alta da Nvidia impulsionou as fortunas dos 28 bilionários na lista de riqueza da Bloomberg que atribuem pelo menos parte de sua riqueza à inteligência artificial em um total combinado de US$ 35,7 bilhões.

Além de Huang, um dos grandes beneficiados foi Charles Liang, CEO da Super Micro Computer, que viu sua fortuna saltar 19%.