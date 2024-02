Nvidia supera expectativas de Wall Street, empresário quer fazer 'Tesla brasileira' e o que importa no mercado

São Paulo

Os analistas e investidores americanos tinham uma expectativa muita alta sobre os resultados que seriam divulgados pela Nvidia nesta quarta, no balanço mais aguardado do trimestre em Wall Street.



A fabricante de chips não apenas bateu as expectativas do mercado, como as superou.



↳ O reflexo foi uma alta de 9% nas negociações pós-mercado. Se confirmada no pregão de amanhã, a recolocará como a quarta maior companhia do mundo em valor de mercado, à frente de Alphabet (dona do Google), Amazon e Meta (dona do Facebook).



↳ Desde que projetou uma receita recorde, em maio do ano passado, a Nvidia vem surpreendendo o mercado. O preço de suas ações mais do que dobrou no período.





Entenda: a Nvidia é tida como a companhia listada em Bolsa que mais surfou na atual onda de IA (inteligência artificial) generativa.

Ela é responsável por produzir as GPUs (unidades de processamento gráfico), essenciais para treinar grandes modelos de linguagem, como o GPT da OpenAI e o Gemini do Google.

A empresa desenvolve os componentes e terceiriza sua fabricação para fornecedores como a taiwanesa TSMC.

Os chips da Nvidia são essenciais para que os investimentos em IA de nomes como Microsoft, Apple, Google e Meta deem certo.



Em números:

US$ 22,1 bilhões (R$ 108,9 bilhões) foi a receita da Nvidia no último trimestre do ano passado, acima da previsão de US$ 20,55 bilhões dos analistas.

265% foi o salto em relação ao mesmo período do ano anterior.

US$ 5,16 foi o lucro por ação, que também superou os US$ 4,64 calculados por Wall Street.

US$ 60,9 bilhões (R$ 300,2 bilhões) foi a receita da Nvidia em 2023, maior do que a Microsoft (US$ 56 bilhões).