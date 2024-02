Ponte rodoferroviária entre SP e MS não foi obra do governo Bolsonaro

São Paulo

É falso que a ponte rodoferroviária Rollemberg-Vuolo, que liga as cidades de Rubineia, em São Paulo, e Aparecida do Taboado, em Mato Grosso do Sul, tenha sido uma obra do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), diferentemente do que afirma post viral no TikTok. O empreendimento foi inaugurado em 1998 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). As obras foram iniciadas em 1991.

Como verificado pelo Comprova, não há, portanto, qualquer evidência que atribua a construção do empreendimento a Bolsonaro, governo que durou de 2019 a 2022.

Captura de tela do post enganoso sobre a ponte rodoferroviária que liga São Paulo a Mato Grosso do Sul - Reprodução/TikTok

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Por que investigamos

O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984. Sugestões e dúvidas relacionadas a conteúdos duvidosos também podem ser enviadas para a Folha pelo WhatsApp 11 99486-0293.

Leia a verificação completa no site do Comprova.