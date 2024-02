Renda no Maranhão é menos de 30% da registrada no DF; veja ranking das UFs

Rio de Janeiro

O rendimento domiciliar per capita (por pessoa) da população do Maranhão equivale a menos de 30% do registrado no Distrito Federal, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No estado nordestino, o valor mensal foi de R$ 945 em 2023. É o equivalente a cerca de 28,2% da renda per capita registrada no Distrito Federal: R$ 3.357.

Conforme o IBGE, o Maranhão tem o menor rendimento do país, enquanto o Distrito Federal responde pelo maior. No Brasil, o indicador foi calculado em R$ 1.893 por mês em 2023.

Os valores são publicados de forma resumida pelo IBGE em termos nominais –sem o ajuste pela inflação. O rendimento domiciliar per capita representa a razão entre a renda domiciliar total e o número de moradores de cada local.

Nessa conta, são considerados os rendimentos do trabalho e de outras fontes, diz o IBGE. "Todos os moradores são considerados no cálculo, inclusive os pensionistas, empregados domésticos e parentes dos empregados domésticos", afirma o instituto.

A divulgação atende a uma lei que estabelece os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Os dados são repassados pelo IBGE para o TCU (Tribunal de Contas da União).

Em 2022, o rendimento mensal domiciliar per capita havia sido calculado em R$ 1.625 no Brasil, também em termos nominais. Ou seja, ao chegar a 1.893 no país em 2023, o indicador teve alta de 16,5%.

Rendimento nominal mensal domiciliar per capita em 2023, em R$

Distrito Federal 3.357 São Paulo 2.492 Rio de Janeiro 2.367 Rio Grande do Sul 2.304 Santa Catarina 2.269 Paraná 2.115 Mato Grosso do Sul 2.030 Goiás 2.017 Mato Grosso 1.991 Minas Gerais 1.918 Espírito Santo 1.915 Brasil 1.893 Tocantins 1.581 Rondônia 1.527 Amapá 1.520 Roraima 1.425 Rio Grande do Norte 1.373 Piauí 1.342 Paraíba 1.320 Pará 1.282 Sergipe 1.218 Amazonas 1.172 Ceará 1.166 Bahia 1.139 Pernambuco 1.113 Alagoas 1.110 Acre 1.095 Maranhão 945

Fonte: IBGE