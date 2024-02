Senai e governo alemão abrem centro para formação em hidrogênio verde no RN

São Paulo

O Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) vai inaugurar nesta quinta-feira (29) seu primeiro centro para formação profissional em hidrogênio verde, em Natal. O projeto faz parte de um acordo com a GIZ, a agência alemã de cooperação internacional.

Segundo Rodrigo Diniz, diretor do Senai-RN, serão oferecidos novos cursos técnicos voltados para áreas como armazenamento de hidrogênio, conversão de energia renovável em hidrogênio e utilização de hidrogênio em combustível veicular.

Laboratório do Centro de Excelência em Formação Profissional para Hidrogênio Verde, em Natal - Divulgação

A instituição também irá incrementar a grade de outros cursos conhecidos, como o de técnico em eletrotécnica, com objetivo de preparar os alunos para atuação em plantas de hidrogênio.

A iniciativa é liderada pelo Rio Grande do Norte, com a infraestrutura instalada no Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis do Senai-RN. A tecnologia, no entanto, será replicada em laboratórios da rede em São Paulo, Santa Catarina, Ceará, Paraná e Bahia.

O objetivo, de acordo com a entidade, é preparar novos profissionais para atividades de transição energética em setores como transporte e siderurgia. O hidrogênio verde é um combustível limpo produzido a partir de eletricidade renovável.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Diniz afirma que um técnico empregado no setor de energia limpa pode ter um salário quatro vezes maior do que a média do cargo na indústria convencional, que, segundo ele, gira em torno de R$ 2.500.

"Por ser um produto novo, de atividade nova que certamente terá poucos profissionais habilitados no princípio, acredito que essa remuneração será bem atrativa", diz Diniz.

A implementação dos laboratórios e o treinamento das equipes nos seis estados receberam investimento de 2,6 milhões de euros (R$ 14 milhões). Os recursos fazem parte do projeto H2Brasil, da GIZ e do Ministério de Minas e Energia.