Trabuco, do Bradesco, será o novo presidente do conselho da Febraban

São Paulo

O presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, vai suceder Octavio de Lazari Junior na presidência do Conselho Diretor da Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

A informação, antecipada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, foi confirmada pela Folha.

O banqueiro Luiz Carlos Trabuco, presidente do conselho de administração do Bradesco - Zé Carlos Barretta/Folhapress

Segundo uma fonte próxima a Trabuco, esse é um caminho natural, já que o mandato da presidência do conselho da Febraban pertence ao Bradesco e cabe ao próprio banco indicar seu CEO ou seu presidente do conselho de administração para o cargo na federação.

Como o atual CEO do Bradesco assumiu recentemente a função e precisará estar mais focado no dia a dia da instituição financeira, disse essa fonte, o banco decidiu indicar o seu presidente do conselho de administração, que é Trabuco, para assumir a função na federação dos bancos.

Em novembro do ano passado, o Bradesco anunciou troca no comando da instituição financeira. O executivo Marcelo Noronha assumiu o cargo de presidente-executivo no lugar de Lazari Jr., que segue no banco como membro do conselho de administração.

A mudança já era esperada pelo mercado e pelos funcionários do banco, após uma sequência de resultados fracos, abaixo da média do setor.

Entre os bancões, o Bradesco é hoje o terceiro maior banco do país em valor de mercado, abaixo do Itaú e do Banco do Brasil.

Trabuco disse, na época da troca do comando, que a mudança tinha o propósito de iniciar um ciclo de projetos e objetivos estratégicos.

Procurado pela Folha para falar sobre a presidência do conselho da federação dos bancos, o executivo não comentou. A Febraban também não se pronunciou até a publicação da reportagem.