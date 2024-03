Banqueiros centrais veem sinais da vitória na luta contra inflação

Frankfurt, Washington e Londres | Financial Times

Os principais banqueiros centrais da Europa e dos EUA estão mais próximos de declarar vitória sobre a maior alta de inflação em uma geração —novos dados deram confiança aos tomadores de decisão de que podem reduzir as taxas até o verão.

Nesta sexta-feira (8), os números de crescimento do emprego nos EUA para dezembro e janeiro foram revisados para baixo, consolidando as expectativas dos investidores de um corte nas taxas até junho, enquanto os dados da zona do euro mostraram um arrefecimento do crescimento dos salários e dos lucros.

O presidente do Fed (banco central americano), Jay Powell, disse na quinta-feira (7) que o banco central dos EUA estava "perto" de ter a confiança para começar a reduzir os custos de empréstimos.

O presidente do Banco Central Americano, Jerome Powell, compareceu à comissão de serviços financeiros da câmara dos representantes americanos - Chip Somodevilla/Getty Images via AFP

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse que os formuladores de políticas públicas "começaram a discutir a mudança na postura restritiva" e celebrou "bons progressos em direção à nossa meta de inflação", mesmo que "ainda não tenhamos chegado lá".

"Eu os achei muito amenos em sincronia", disse Ludovic Subran, economista-chefe da seguradora Allianz, sobre Powell e Lagarde. "A questão agora é se o Fed vai esperar para cortar as taxas até setembro."

Os dados dos EUA de sexta-feira mostraram que a economia adicionou 275 mil empregos no mês passado, superando as previsões, mas grandes revisões para baixo nos números anteriores reforçaram as expectativas de que o primeiro corte poderia ocorrer até junho.

Na zona do euro, os dados do quarto trimestre mostraram que os custos unitários do trabalho e as margens de lucro estão aumentando a uma taxa mais lenta, o que alivia os temores de que as empresas estejam impulsionando a inflação repassando custos trabalhistas mais altos por meio de aumentos agressivos de preços.

Os mercados reduziram suas apostas em uma série de cortes nas taxas de juros em 2024, à medida que a inflação europeia se mostrou mais persistente do que o esperado e o mercado de trabalho dos EUA permaneceu surpreendentemente robusto.

Mas, recentemente, o cenário mudou. Os mercados passaram a precificar até quatro cortes de 0,25 pontos percentuais nas taxas pelo Fed e BCE este ano, em comparação com cerca de três cortes no início do mês. O Banco da Inglaterra deve fazer seu primeiro corte no verão, já que o governador Andrew Bailey afirma que observa "sinais encorajadores" sobre a inflação.

"Agora, o BCE começou a dizer que abril é uma possibilidade para um corte e, se não, definitivamente até junho", disse William Vaughan, gerente de portfólio associado da Brandywine Global. "É uma mudança distinta no tom da mensagem do mês passado e os dados salariais mais fracos hoje [sexta-feira] apoiam essa postura dovish [gíria em inglês para relaxada]."

Na sexta-feira, um trio de membros do BCE reforçou essa visão. O chefe do banco central francês, François Villeroy de Galhau, disse que um corte nas taxas é provável em abril ou junho. O chefe do banco central da Finlândia, Olli Rehn, disse que os riscos de cortar muito cedo "diminuíram significativamente". Até mesmo o governador do banco central da Áustria, Robert Holzmann, considerado restritivo, disse que uma mudança nas taxas "pode estar em preparação".

"O que mudou esta semana é que eles parecem estar recuperando a confiança em seus próprios modelos e previsões, o que os aproxima do primeiro corte", disse Frederik Ducrozet, chefe de pesquisa macroeconômica da Pictet Wealth Management.

Não todos os banqueiros mais conservadores estão convencidos. Nos EUA, Neel Kashkari, presidente do Fed de Minneapolis, e Raphael Bostic, que chefia o Fed de Atlanta, acham que a força da economia dos EUA significa que o Fed não precisa cortar as taxas tanto quanto os tomadores de decisão pensavam ser necessário em dezembro, quando previram três movimentos ao longo deste ano.

Joachim Nagel, chefe do Bundesbank da Alemanha, reconheceu "a probabilidade está aumentando de que poderíamos ver cortes nas taxas de juros antes do recesso de verão", mas alertou contra cair "na euforia muito cedo".