BC do Japão abandona política de estímulo e aumenta juros pela primeira vez em 17 anos

Tóquio | Financial Times

O Banco do Japão encerrou uma era de taxas de juros negativas, aumentando os juros pela primeira vez desde 2007 em uma mudança histórica, à medida que o país deixa para trás décadas de deflação.

Kazuo Ueda, governador do BoJ, encerrou mais de uma década de política monetária "ultrafrouxa", abandonando uma série de medidas de flexibilização implementadas para estimular a economia mais avançada da Ásia.

Após uma decisão majoritária dos membros do banco central por 7 a 2, o BoJ disse que guiará a taxa de juros overnight a uma faixa de zero a 0,1%. Assim, torna-se o último banco central a encerrar o uso de taxas negativas como ferramenta de política monetária.

A taxa de referência era anteriormente de -0,1%.

REUTERS

O BoJ recorreu a taxas de juros negativas em 2016 ao tentar incentivar os bancos a emprestar mais para gerar gastos e conter os riscos de uma desaceleração econômica.

Outros bancos centrais — na zona do euro, países nórdicos e Suíça — também reduziram as taxas abaixo de zero, às vezes irritando poupadores e rompendo com centenas de anos de política estabelecida.

A política de terça-feira provavelmente ao longo do tempo desencadeará mudanças nos fluxos de investimento globais, e vêm à tona sinais de mudança mais ampla na economia japonesa.

Trabalhadores de algumas das maiores empresas do Japão garantiram o maior aumento salarial desde 1991, dando a Ueda confiança suficiente de que a inflação moderada continuará — um objetivo que tem sido central para as políticas do banco há anos.

Mais empresas também estão repassando os custos da inflação para os consumidores e a escassez de mão de obra está contribuindo para salários mais altos.

Os investidores também estão mais confiantes nas perspectivas da economia. Em fevereiro, o índice de ações Nikkei 225 ultrapassou finalmente o nível atingido há 34 anos.

Apesar do retorno às taxas de juros positivas, Ueda sinalizou que os custos de empréstimos não aumentariam bruscamente, uma vez que as expectativas de inflação ainda não foram ancoradas em sua meta de 2%.

Com poucos sinais de novas altas nas taxas, o iene enfraqueceu 0,8 por cento em relação ao dólar americano para ¥150,33 após a decisão do BoJ.

O índice de ações Nikkei 225 fechou 0,7 por cento mais alto no dia, enquanto o índice mais amplo Topix fechou em alta de 1,1 por cento. O rendimento dos JGBs de 10 anos caiu para tão baixo quanto 0,725 por cento.

A inflação, desencadeada por um aumento nos preços de energia e alimentos importados, já passou do pico. A inflação principal, que exclui os voláteis preços de alimentos frescos, desacelerou em janeiro pelo terceiro mês consecutivo.

"É importante manter condições financeiras acomodatícias mesmo enquanto implementamos uma política monetária normal", disse Ueda em uma coletiva de imprensa.

Na terça-feira, o banco central também removeu seus controles de curva de rendimento, outra política implementada em 2016 para reforçar suas massivas medidas de flexibilização monetária, limitando os rendimentos dos títulos do governo japonês de 10 anos.

O BoJ disse que manterá sua política de comprar cerca de ¥6 trilhões ($40 bilhões) por mês em títulos do governo japonês, uma promessa que destaca a contínua fraqueza na economia, uma vez que o consumo das famílias permanece lento.

Como parte do novo quadro, o BoJ aplicará uma taxa de juros de 0,1% aos depósitos mantidos no banco central, eliminando um complicado sistema de três níveis de custos de empréstimos adotado para limitar o impacto da política de taxas negativas nos ganhos dos bancos comerciais.

"Agora que as medidas de flexibilização monetária em larga escala cumpriram seus papéis, precisaremos pensar em reduzir nosso balanço. Em algum momento no futuro, reduziremos o montante das compras de JGBs", disse Ueda.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Enquanto o fim das taxas de juros negativas era amplamente esperado, os economistas estavam divididos sobre até que ponto o BoJ iria ao eliminar outras medidas, como o controle da curva de rendimento e as compras de ETFs.

Sayuri Shirai, ex-membro do conselho do BoJ que se opôs à introdução de taxas de juros negativas em 2016, disse que, como as condições econômicas ainda não estavam prontas para aumentos adicionais nas taxas, o BoJ parece ter decidido que tinha apenas uma chance de agir.

"Temos que dar crédito ao Sr. Ueda por sua determinação e ousadia. Em vez de fazer gradualmente, ele simplesmente abandonou tudo de uma vez e isso também provavelmente significa que é isso", disse ela.

Leia mais Com economia aquecida, Fed deve manter juros altos nos EUA

Mas o economista do UBS, Masamichi Adachi, disse que a nova orientação do BoJ deu a Ueda flexibilidade para elevar as taxas, uma vez que não estabeleceu as condições para manter sua postura de política monetária fácil. "Os mercados ainda reagiram de forma dovish porque não acreditam que a inflação se estabilizará no Japão e que o BoJ será capaz de elevar as taxas", acrescentou.

Adachi espera que o BoJ eleve sua taxa de referência para 0,25 por cento no outono e realize outro aumento na primavera de 2025 se as condições econômicas dos EUA permanecerem robustas.

A decisão de Ueda foi contestada por dois membros do conselho do BoJ, com um argumentando que deveria ter evitado remover tanto as taxas de juros negativas quanto os controles da curva de rendimento até que o "ciclo virtuoso" entre salários e preços se tornasse mais sólido.

Reportagem adicional de William Sandlund em Hong Kong.