BMW tem vitória surpreendente na corrida por carros elétricos

À medida que os corpos dos carros da BMW deslizavam por uma linha de montagem em Munique recentemente, banhados por faíscas de soldadores robóticos, era difícil dizer quais veículos seriam alimentados por baterias, por motores a combustão ou por ambos. Na visão de muitos analistas, isso não é algo bom.

Os veículos elétricos da fabricante alemã são feitos na mesma linha de montagem dos carros a gasolina e parecem semelhantes por fora. Essa abordagem, usando o mesmo corpo básico para carros elétricos, híbridos, a gasolina e a diesel, tem sido vista como um compromisso desajeitado e ineficiente que alguns fabricantes de automóveis estabelecidos têm adotado enquanto lutam para competir com a Tesla e com os fabricantes de automóveis chineses emergentes que produzem carros projetados exclusivamente para energia elétrica.

Mas confundindo os especialistas, a estratégia da BMW deu certo. A empresa vendeu 376 mil veículos elétricos no ano passado, incluindo alguns sob sua marca Mini, um aumento de 75% em relação ao ano anterior. No segmento de luxo, a BMW ficou em segundo lugar, atrás apenas da Tesla, que permaneceu dominante, com 1,8 milhão de carros. Os veículos elétricos representaram 15% das vendas da BMW em 2023, ante 9% no ano anterior.

Funcionários da BMW inspecionam veículos elétricos da montadora - Laetitia Vancon - 23.fev.2024/NYT

O crescimento da empresa ocorre à medida que as vendas de veículos elétricos aumentaram em um ritmo mais lento em todo o mundo. O que é ainda mais surpreendente é que a BMW, ao contrário da General Motors ou da Ford Motor, obteve lucro com os veículos elétricos que vendeu.

A experiência da BMW sugere que há esperança para pelo menos alguns fabricantes de automóveis estabelecidos à medida que os fabricantes de automóveis chineses, como a BYD, começam a exportar carros para outros países asiáticos, Europa e América Latina. À medida que os veículos elétricos se tornam mais conhecidos, a popularidade dos carros da BMW sugere que muitos compradores valorizam a familiaridade e a qualidade dos fabricantes de automóveis tradicionais e permanecem cautelosos em relação às marcas mais novas.

Se for o caso, a abordagem da BMW poderia mostrar um caminho para outros fabricantes de automóveis que têm fabricado automóveis por décadas, mas fizeram pouco progresso na transição para veículos movidos a bateria.

A estratégia da BMW comprou tempo para a empresa desenvolver expertise em tecnologia de baterias e projetar uma linha de carros especificamente elétricos. Isso ajudou a empresa, sediada em Munique, a lidar com as flutuações na demanda, pois pode ajustar mais facilmente a produção de diferentes tipos de carros.

A abordagem também ajudou a BMW a manter os clientes interessados na propulsão elétrica, mas que não estão prontos para uma ruptura brusca com o passado. A empresa oferece versões híbridas de vários de seus modelos mais populares, afirmando que os compradores deveriam poder escolher a tecnologia de propulsão de um carro tão facilmente quanto escolhem sua cor.

"Perderíamos nossos clientes tradicionais se disséssemos a eles: 'Você faz parte do mundo antigo'", disse o CEO da BMW, Oliver Zipse, em uma entrevista, referindo-se às pessoas que ainda preferem carros a combustão. "Eles imediatamente iriam para outra marca."

No próximo ano, a BMW começará a vender uma nova linha de carros projetados para funcionar apenas com baterias. No mês passado, em um local com vista para uma costa rochosa e batida por ondas ao norte de Lisboa, em Portugal, em um evento da empresa, Zipse mostrou protótipos de um sedã e um SUV crossover que fazem parte do que a empresa chama de Neue Klasse, ou Nova Classe.

Esses carros oferecerão melhorias significativas em relação aos modelos existentes, incluindo baterias que armazenam 20% mais energia por libra e recursos não disponíveis na Tesla, como um display digital que percorre toda a borda inferior do para-brisa.

O painel, que pode ser personalizado, fornece aos motoristas informações sobre velocidade, autonomia, clima e navegação sem que precisem desviar o olhar da estrada, e elimina a necessidade de um painel de instrumentos na frente do volante. A maioria dos Teslas tem um grande display no centro do painel, exigindo que os motoristas olhem para o lado para ver mapas e outras informações. Esse display também contém muitos dos controles do carro.

Além disso, os novos BMWs estarão disponíveis com tecnologia de direção autônoma que permite aos motoristas tirar as mãos do volante em autoestradas e mudar de faixa apenas olhando para o retrovisor. Esse recurso desafia diretamente a tecnologia de direção autônoma aclamada da Tesla.

Desde que a Tesla provou na última década que os veículos elétricos eram práticos e divertidos, tem sido uma questão em aberto quais empresas automobilísticas dominariam a indústria. A Tesla, com raízes no Vale do Silício, na Califórnia, liderou em software e tecnologia de baterias, mas teve dificuldades com a fabricação e a introdução de novos modelos. As empresas automobilísticas estabelecidas tinham décadas de experiência em fabricação, mas enfrentaram uma curva de aprendizado íngreme com baterias e software.

A BMW provavelmente sobreviverá a essa transição complicada para veículos elétricos devido à sua expertise em engenharia, marca forte e margens de lucro que permitiram à empresa investir em novas tecnologias, disse Matthew Fine, gerente de portfólio da Third Avenue Management, uma empresa de investimentos que possui ações da BMW. "Pensamos que isso lhes daria uma chance muito boa de lutar", disse Fine. "E isso parece ter sido verdade até agora."

A partir de 2027, a BMW produzirá apenas veículos elétricos em Munique, embora continue a fabricar modelos com motores de combustão interna em outras fábricas. A empresa possui grandes plantas em Shenyang, China; Spartanburg, Carolina do Sul; e outros locais na Europa. A BMW afirmou que começará a fabricar veículos elétricos nos Estados Unidos até o final da década.

Ao contrário da Audi e de outros concorrentes, Zipse se recusou a estabelecer uma data de validade para os motores de combustão interna, o que gerou críticas de grupos ambientais.

"A BMW poderia liderar a indústria automobilística europeia na transição para veículos elétricos se fizesse um compromisso claro de encerrar a produção de motores de combustão interna que prejudicam o clima", disse Benjamin Stephan, especialista em transporte da Greenpeace na Alemanha, em um e-mail.

Mas Zipse afirmou que o futuro da indústria é claramente elétrico. As vendas de BMWs com motores atingiram um platô, observou. "O segmento de crescimento mais rápido é a eletromobilidade", disse Zipse. Os veículos elétricos, acrescentou, "serão uma força dominante no mercado".