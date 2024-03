Carros elétricos fabricados na China serão 25% do mercado europeu em 2024

Londres | Financial Times

Um quarto dos veículos elétricos vendidos na União Europeia neste ano serão feitos na China, com os novos entrantes continuando a conquistar vendas de rivais locais, de acordo com análise do grupo Transport & Environment.

Cerca de 19,5% dos carros a bateria vendidos no bloco no ano passado foram fabricados no país, devido ao aumento das vendas de marcas chinesas como MG e BYD e fatores como a americana Tesla usando sua fábrica em Xangai para fornecer peças para o mercado europeu.

Esse percentual subirá para 25,3% em 2024, de acordo com a T&E.

Embora muitos fabricantes ocidentais, como Tesla, BMW e Renault, fabriquem carros elétricos na China que exportam para a Europa, os carros elétricos de marcas chinesas sozinhos devem representar 11% do mercado de carros elétricos da UE este ano, subindo para 20% até 2027.

Marcas chinesas como BYD já subiram de 0,4% do mercado europeu de carros elétricos em 2019 para 8% das vendas no ano passado.

As descobertas surgem enquanto Bruxelas finaliza uma investigação sobre se os subsídios locais ajudaram os carros elétricos fabricados na China a custar menos que os modelos fabricados na Europa —uma investigação que deve resultar em um aumento nas tarifas sobre os carros elétricos vindos da China.

Montadoras como Renault e Stellantis alertaram que uma onda de modelos chineses mais baratos irá desvalorizar aqueles produzidos por empresas europeias.

Uma tarifa de 25% —em comparação com os atuais 10%— poderia arrecadar até 6 bilhões de euros por ano para a Comissão Europeia, e "tornaria os carros da UE competitivos com os carros elétricos fabricados na China", sugere o estudo.

Em particular, sedãs e SUVs de médio porte fabricados na China —os maiores e mais lucrativos segmentos do mercado de carros— se tornariam mais caros do que seus equivalentes europeus se os fabricantes repassassem as tarifas mais altas, constatou o estudo.

Isso provavelmente impulsionaria mais fabricação local por grupos chineses, acrescentou.

"As tarifas forçarão as montadoras a localizar a produção de carros elétricos na Europa, e isso é algo bom porque queremos esses empregos e qualificações", disse Julia Poliscanova, diretora de políticas da T&E.

"Mas as tarifas não protegerão as montadoras tradicionais por muito tempo. As empresas chinesas construirão fábricas na Europa e, quando isso acontecer, nossa indústria automobilística precisa estar pronta."

A chinesa BYD já está construindo uma nova fábrica na Hungria que deve começar a produzir carros elétricos no final do próximo ano.

A empresa disse que deseja se tornar uma das maiores marcas europeias de carros elétricos até o final da década e representar um em cada dez carros a bateria vendidos na região até 2030.

No entanto, tarifas europeias mais altas sobre carros elétricos importados também correm o risco de afetar a Tesla, a BMW e a marca Dacia da Renault, que vendem modelos a bateria na Europa fabricados na China, acrescentou a T&E.

E muitas das empresas chinesas já vendem carros elétricos em seu mercado interno a uma fração do preço cobrado na Europa —levando analistas a sugerir que elas seriam capazes de absorver tarifas mais altas e ainda conseguir obter lucro com os modelos.

Atualmente, os carros elétricos de marcas chinesas vendidos na Europa são até 28% mais baratos do que os das marcas europeias.

O chefe europeu da BYD, Michael Shu, disse ao Financial Times no mês passado que os subsídios locais são menos importantes do que tecnologia e eficiência para tornar seus veículos mais baratos.

"É porque investimos nessa tecnologia muito antes e muito mais do que os concorrentes. Não é por causa do subsídio."