Casino perde controle do GPA após emissão de ações e aumento de capital

AFP

O Grupo Pão de Açúcar anunciou um aumento de capital de cerca de R$ 704 milhões, o que implicará na perda do controle da companhia pelo grupo francês Casino.

"No final da transação, o grupo Casino terá uma participação de 22,5% no capital do GPA e, portanto, não controlará mais a sociedade", diz um comunicado do grupo francês, que especifica que manterá "dois membros no conselho de administração do GPA".

Um logotipo do varejista francês Casino é retratado do lado de fora de um supermercado Casino em Sainte-Hermine, França - REUTERS

No início de dezembro, o Casino, que enfrenta dificuldades financeiras, anunciou que previa perder o controle de sua subsidiária brasileira GPA depois deste aumento de capital.

No total, o grupo brasileiro emitiu 220 milhões de novas ações a R$ 3,2 por ação. Inicialmente, falou-se em um aumento de capital de cerca de 800 milhões de papéis.

No final de 2022, o grupo contava com 200.000 funcionários, 3/4 deles na América Latina, onde registrava a maior parte de sua receita.

Mas para reduzir sua dívida, que em 2023 estava em cerca de 5,7 milhões de euros, ele cedeu progressivamente seus ativos na região, como ao grupo brasileiro Assaí em 2023.

No início de 2024, o Casino anunciou que obteve US$ 400 milhões com a venda de suas ações no colombiano Grupo Éxito, também presente no Uruguai e na Argentina, para o Grupo Calleja de El Salvador.

Um consórcio formado pelos milionários Daniel Kretinsky e Marc Ladreit de Lacharrière, juntamente com o fundo de investimento Attestor, deve assumir o controle do Casino em 27 de março, com um plano para reestruturar sua dívida.