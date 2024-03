China dispensa turistas de visto na tentativa de estimular economia

Pequim (China) e Hong Kong | The New York Times

Arrastando sua mochila pela Cidade Proibida em Pequim, o turista francês Xavier se considerava "sortudo" por estar na vanguarda da mais recente campanha da China para reavivar sua economia.

O jovem viajante, vestindo uma jaqueta de lã e óculos de sol cor-de-rosa, veio à China no mês passado depois que o país anunciou abruptamente o acesso sem visto para cidadãos da França e de outros cinco países europeus no final do ano passado.

Turistas na Muralha da China, na cidade de Linhai, província de Zhejiang

A partir de quinta-feira, visitantes da Áustria, Bélgica, Hungria, Irlanda, Luxemburgo e Suíça também foram autorizados a entrar sem visto.

Isso se soma aos acordos mútuos de isenção de visto com Cingapura e Tailândia, um acordo de isenção de visto restabelecido com Brunei que foi suspenso durante a pandemia e isenções de visto para aqueles em visitas de trânsito curto ao país.

As medidas visam reviver uma indústria de turismo internacional de bilhões de dólares que ainda luta para se recuperar da pandemia de covid-19, tensões geopolíticas e uma economia fraca.

A isenção de visto "me economizou muito dinheiro", disse Xavier, que havia pago US$ 120 por um visto quando visitou a China em 2019.

Mais de um ano depois que Pequim suspendeu os rígidos controles de Covid que isolaram o país do resto do mundo por quase três anos, os visitantes estrangeiros ainda não retornaram em massa.

No ano passado, a China registrou 35 milhões de entradas e saídas de estrangeiros, apenas um terço dos quase 98 milhões em 2019.

Meios de comunicação estatais estimaram que entre 2020 e o final do ano passado, a pandemia custou à China US$ 362 bilhões em receitas perdidas do turismo internacional.Com Pequim ampliando suas leis anti-espionagem e autoridades impondo proibições de saída a alguns estrangeiros, Sun, do Stimson, disse que a segurança era "a principal preocupação das pessoas".

Viajando sozinha pela primeira vez, Céline Bardote Machado, uma francesa de 29 anos, disse, no entanto, que as extensas câmeras de vigilância da polícia de Pequim a faziam sentir-se "muito segura" contra crimes de rua.

A espanhola Dulce Maria Quesada, que visitava a Cidade Proibida na quinta-feira, reclamou da dificuldade de acessar as redes sociais ocidentais, bloqueadas sob o chamado Grande Firewall da China. "É impossível comunicar com parentes e amigos", disse ela.

Ye Qing, uma empresária holandesa que vive em Hong Kong nos últimos oito anos, disse que o acesso sem visto a encorajou a visitar a China com mais frequência e ficou impressionada com a pouca quantidade de visitantes estrangeiros. "Lembro-me da primeira vez que fui à China nos anos 90 — as pessoas queriam tirar fotos com estrangeiros... E agora está de volta", disse ela.

Embora o acesso sem visto possa estar nos planos de outros países como Coreia do Sul e Japão, Dai, da Academia de Turismo da China, duvidou que a oferta pudesse ser estendida aos EUA e seus aliados mais próximos.

"Recentemente conversei com um oficial de segurança chinês que disse que você não pode ver todos como bons", disse Dai. "Respondi que, como alguém na indústria do turismo, não posso considerar todos como maus."