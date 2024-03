Entenda o comportamento do PIB do Brasil em 2023 em 5 gráficos

São Paulo e Rio de Janeiro

A economia brasileira cresceu 2,9% em 2023, de acordo com os dados do PIB (Produto Interno Bruto) divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (1º). O resultado no primeiro ano do novo mandato do presidente Lula (PT) foi praticamente o mesmo registrado no ano anterior.

Em 2022, o PIB acelerou no segundo semestre em relação ao primeiro, dentro da estratégia do governo anterior de ter uma economia mais forte no período eleitoral.

Em 2023, ocorreu o contrário. Houve desaceleração na segunda metade do ano –o PIB ficou estagnado nos dois últimos trimestre do ano.

A agropecuária foi o grande destaque do ano passado, respondendo por cerca de um terço do crescimento. A contribuição do setor também aparece nas exportações. Os serviços desaceleraram em 2023. As indústrias de transformação e da construção fecharam o ano no vermelho. O setor como um todo cresceu, puxado por atividades extrativas e de eletricidade/gás e água/esgoto/resíduos.

O consumo das famílias e do governo cresceu menos em 2023. O investimento caiu, com o pior resultado desde 2016.

O que ajudou a segurar o PIB foi o setor externo: o aumento das exportações e a queda nas importações responderam por cerca de dois terços do crescimento do ano passado. Principalmente por conta das vendas de commodities agrícolas e minerais para o exterior.

O crescimento do Brasil em 2023 ficou próximo da média mundial estimada pelo FMI (Fundo Monetário Internacional), mas acima do verificado nas maiores economias do mundo. Para 2024, a previsão do próprio governo brasileiro é uma desaceleração do PIB (alta de 2,2%).

O PIB está, desde o segundo trimestre do ano passado, no maior patamar da série histórica do IBGE, iniciada em 1995.