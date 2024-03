Dólar abre estável à espera de dados de inflação nos EUA

São Paulo

O dólar abriu perto da estabilidade frente ao real nesta terça-feira, com todas as atenções voltadas para dados de inflação de Brasil e Estados Unidos antes dos encontros de política monetária da semana que vem de seus respectivos bancos centrais.

O índice oficial de inflação do Brasil de fevereiro mostrou alta dos preços acima das expectativas, encerrando o mês com alta de 0,83%.

Às 9h02 (de Brasília), o dólar à vista caía 0,03%, a 4,977 reais na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,17%, a 4,9775 reais.

Na véspera, a divisa norte-americana à vista fechou em leve baixa de 0,06%, a 4,9787 reais na venda.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de maio de 2024.

Notas de dólar - Dado Ruvic - 17.jul.2022/Reuters

Na segunda, a Bolsa brasileira teve mais um dia de queda pressionada pelas ações da Vale e da Petrobras, as duas empresas de maior peso do Ibovespa, que enfrentaram temores sobre interferências políticas em suas gestões na última semana.

A mineradora foi afetada, ainda, por um forte declínio dos contratos futuros do minério de ferro no exterior. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações do dia com recuo de 5,41%.

Com isso, a Vale terminou o dia em baixa de 2,72%, enquanto a Petrobras teve queda de 1,30% nas ações preferenciais (sem direito a voto) e de 1,95% nas ordinárias (com direito a voto). Os três papéis ficaram entre os mais negociados da sessão.

Já o Ibovespa recuou 0,75%, aos 126.123 pontos.



(Com informações de Reuters)