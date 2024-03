Por que a fundação de Elon Musk faz poucas doações, apesar dos bilhões em caixa

Boca Chica (EUA) | The New York Times

Antes de março de 2021, a fundação beneficente de Elon Musk nunca havia anunciado doações ao Condado de Cameron, uma região empobrecida na ponta sul do Texas (EUA), onde está localizado o local de lançamento da SpaceX e entrou na mira da regulação das autoridades locais.

Então, às 8h05 de uma manhã daquele mês, um foguete da SpaceX explodiu, lançando uma chuva de metal retorcido sobre a área. Logo, depois, às 9h27, horário local, a fundação Musk começou a doar.

"Estou doando US$ 20 milhões para as escolas do Condado de Cameron e US$ 10 milhões para a revitalização do centro da cidade de Brownsville", disse Musk no Twitter.

Elon Musk participa de um simpósio sobre “Antissemitismo Online” durante a conferência da Associação Judaica Europeia em Cracóvia, em 22 de janeiro de 2024 - AFP

Musk, a segunda pessoa mais rica do mundo, segundo a Forbes, preside a SpaceX, Tesla e outras empresas que estão expandindo os limites da tecnologia, enquanto também controla a plataforma de mídia social agora conhecida como X, antigo Twitter, através da qual ele promove suas visões políticas e sociais frequentemente polarizadoras.

Ao mesmo tempo, ele administra uma instituição de caridade com bilhões de dólares, recursos que poderiam ter um impacto global. Mas, ao contrário de Bill Gates, que usou sua fortuna para melhorar a saúde na África, ou a família Walton, da Walmart, que impulsionou mudanças no sistema educacional americano, a filantropia de Musk tem sido irregular e em grande parte voltada para si mesmo — o que o torna elegível para enormes isenções fiscais e ajuda seus negócios.

Desde 2020, ele tem financiado sua instituição de caridade com doações dedutíveis de impostos de ações no valor de mais de US$ 7 bilhões na época, tornando-a uma das maiores do país.

A fundação que abriga o dinheiro falhou nos últimos anos em doar o mínimo necessário por lei para justificar a isenção fiscal, expondo-a ao risco de ter que pagar ao governo uma penalidade financeira substancial.

Musk não contratou nenhum funcionário para sua fundação, mostram as declarações fiscais. Seus bilhões são administrados por um conselho composto por ele mesmo e dois voluntários, um dos quais relata dedicar tão pouco tempo que a média é de seis minutos por semana.

Em 2022, último ano para o qual há registros disponíveis, eles doaram US$ 160 milhões, o que foi US$ 234 milhões a menos do que a lei exigia — a quarta maior deficiência de qualquer fundação no país.

Musk não tem obrigação de ter uma instituição de caridade, e deixou claro que acredita que suas empresas com fins lucrativos mudarão o mundo para melhor muito mais do que qualquer empreendimento filantrópico poderia. Mas uma vez que ele criou uma organização sem fins lucrativos e a encheu de presentes dedutíveis de impostos, ele foi obrigado por lei a garantir que sua fundação servisse ao público e não operasse para o "benefício privado" de seu líder.

Uma análise do New York Times descobriu que, das doações da Fundação Musk em 2021 e 2022 — os últimos anos para os quais há dados completos disponíveis — cerca da metade das doações tinham alguma ligação com Musk, um de seus funcionários ou uma de suas empresas.

Entre as doações feitas pela Fundação Musk, houve US$ 55 milhões para ajudar um grande cliente da SpaceX a cumprir uma promessa de caridade. Houve os milhões que foram para o Condado de Cameron, Texas, após a explosão do foguete.

Leia também Opinião O futuro da web, para leigos

E houve doações para duas escolas intimamente ligadas aos seus negócios: uma dentro de um complexo da SpaceX, a outra localizada ao lado de um novo loteamento para os funcionários de Musk.

"O aspecto realmente marcante sobre Musk é a discrepância entre sua persona pública exagerada e sua presença filantrópica muito, muito mínima", disse Benjamin Soskis, que estuda filantropia no Urban Institute. Enquanto outros bilionários têm como objetivo um amplo impacto na sociedade, Soskis disse que a fundação de Musk carece de "qualquer direção ou foco real, fora de seus empreendimentos comerciais".

Musk não respondeu aos pedidos de comentário.

A espaçonave Starship de próxima geração da SpaceX no topo de seu poderoso foguete Super Heavy é lançada da plataforma de lançamento Boca Chica da empresa em um vôo de teste não tripulado, perto de Brownsville, Texas, EUA, em 18 de novembro de 2023 - REUTERS

Uma escola para os filhos

Musk e seu irmão mais novo, Kimbal, fundaram a Fundação Musk em 2001, um ano antes da venda do PayPal, a empresa de pagamentos online que ele co-fundou, para o eBay por US$ 1,5 bilhão. Ele ganhou mais de US$ 175 milhões na venda e semeou sua fundação homônima com cerca de US$ 2 milhões em ações do eBay.

O site da Fundação Musk inici almente incluía animações sofisticadas, com fotos de antenas parabólicas e crianças em salas de aula, incentivando as pessoas a se candidatarem a bolsas. No entanto, em 2005, foi completamente apagado, substituído por texto preto simples afirmando que a fundação estava interessada em "educação científica, saúde pediátrica e energia limpa".

Não havia informações de contato listadas. Ainda não há.

Em setembro de 2014, a Forbes estimou que o patrimônio líquido de Musk era superior a US$ 10 bilhões, impulsionado pelo valor de suas ações da Tesla. Mas ele deu pouco para sua própria instituição de caridade. Naquele ano, as declarações fiscais mostram que sua fundação tinha US$ 40.121 no banco.

Isso condizia com a postura pública de Musk em relação à filantropia. Suas empresas com fins lucrativos, ele disse, eram sua maneira de mudar o mundo.

"A Tesla fez mais para ajudar o meio ambiente do que todas as outras empresas juntas", disse ele no ano passado na conferência DealBook do The New York Times. "Como líder da empresa, fiz mais pelo meio ambiente do que qualquer ser humano individual na Terra."Musk, por sua vez, usou sua pequena fundação para ajudar grupos ligados a ele pessoalmente, incluindo uma instituição de caridade de alimentos administrada por seu irmão e um "Templo da Totalidade" que foi incendiado no festival Burning Man de 2013, um evento anual que ele frequentemente participa.

Ele também fundou sua própria escola sem fins lucrativos chamada Ad Astra - do latim "para as estrelas" - para explorar novas maneiras de ensinar matemática e ciências.

Mas essa escola também serviria a um propósito pessoal para Musk. Em seu primeiro ano de funcionamento em sua casa no bairro de Bel-Air, em Los Angeles, cinco dos 14 alunos da Ad Astra eram seus próprios filhos.

"A bondade e o desejo de aprender (e pais que trabalhavam na SpaceX) eram os únicos critérios para admissão", escreveu Joshua Dahn, o diretor inicial da escola.

A Ad Astra posteriormente mudou-se para a sede da SpaceX em Hawthorne, Califórnia, e cresceu para mais de 50 alunos. Cerca da metade estava relacionada a funcionários da SpaceX, disse Dahn em um e-mail. O contrato de Dahn até dizia que a propriedade intelectual que ele desenvolvesse na escola seria meio de propriedade de Musk pessoalmente, de acordo com uma cópia obtida pelo Times.

Planetários pop-up na Hudson Elementary School em Brownsville, Texas - NYT

Dois ex-executivos da SpaceX, que falaram sob condição de anonimato por medo de retaliação, lembraram que a Ad Astra às vezes era discutida como um benefício para os filhos dos executivos, embora fosse entendido como quase impossível para os filhos dos funcionários de nível básico serem admitidos.

Musk fez uma doação de US$ 254 milhões em ações da Tesla para sua fundação em 2016, e suas doações aumentaram, mas ainda pareciam não seguir um tema coerente.

A Fundação Musk doou US$ 10 milhões para a OpenAI - a inovadora desenvolvedora de inteligência artificial, onde ele fazia parte do conselho de diretores. (A OpenAI era uma organização sem fins lucrativos na época da doação, embora agora tenha criado várias empresas com fins lucrativos.) Musk disse em um processo recente contra a organização e seus fundadores que ele pessoalmente deu mais US$ 34 milhões antes de interromper suas doações em 2020. Musk já havia dito que havia doado cerca de US$ 100 milhões para a OpenAI.

Mas a generosidade de Musk muitas vezes parecia ser guiada pelo Twitter, onde ele fazia promessas chamativas em resposta a desafios de celebridades da internet: ele doou US$ 1 milhão para plantar árvores após um pedido do YouTuber Mr. Beast e US$ 1 milhão para ajudar pequenas empresas durante a pandemia de COVID-19 após um apelo de Dave Portnoy, fundador da Barstool Sports.

Em 5 de julho de 2018, ele começou a interagir com Amariyanna "Mari" Copeny, uma ativista jovem em Flint, Michigan, que pediu a ele bicicletas para as crianças locais e água limpa para sua cidade, que estava enfrentando uma crise no abastecimento de água. Menos de uma semana depois, Musk twittou "um compromisso" de que ele "financiaria a correção da água em qualquer casa em Flint que tivesse contaminação de água acima dos níveis da FDA".

"Vou organizar um fim de semana em Flint para adicionar filtros a essas casas com problemas", disse em outro tweet.

Karen Williams Weaver, uma democrata que era prefeita de Flint na época, disse que a cidade pediu a Musk que se concentrasse inicialmente em ajudar as escolas. A Fundação Musk doou cerca de US$ 1 milhão para as escolas, pagando pela instalação de filtros de água e compra de laptops para os alunos. Também doou US$ 125.000 para uma instituição de caridade associada a Copeny que visava ajudar as crianças de Flint.

Flint pediu muito mais.

Enviou a Musk uma carta de quatro páginas, pedindo que ele financiasse novas infraestruturas de água e substituições em larga escala de tubulações em residências. Também pediu que Musk abrisse um escritório de pesquisa ou uma instalação de fabricação na cidade.

Poucos desses desejos se tornaram realidade. A Tesla enviou um executivo de desenvolvimento corporativo, que ofereceu passeios pelo estacionamento da prefeitura em um veículo da empresa, e Musk considerou brevemente colocar uma instalação de inteligência artificial autônoma na cidade, de acordo com comunicações obtidas pelo Times. Ele também visitou Flint e a escola de Copeny.

Mas a Tesla nunca abriu um escritório lá. E desde meados de 2019, a Fundação Musk não listou mais doações para Flint para filtros de água em residências ou outras causas.

Ainda assim, a prefeita disse que estava grata. "Ele não precisava fazer nada", disse.

Grandes doações e grandes oportunidades

No final de 2021, Musk teve um problema. Ele havia exercido opções de um plano de bônus de ações da Tesla que lhe renderam cerca de US$ 25 bilhões em ações da montadora. Mas isso veio com um preço.

"Pagarei mais de US$ 11 bilhões em impostos este ano", ele postou posteriormente.

A lei tributária dá aos executivos que possuem grandes quantidades de ações de suas empresas uma maneira de reduzir essa conta: a caridade. Musk poderia doar ações da Tesla, cujo preço das ações havia disparado nos últimos anos, para uma organização sem fins lucrativos e obter uma dedução fiscal com base no valor das ações. Não importava que ele pudesse ter pago pouco para obter as ações.

Em outubro daquele ano, Musk havia flertado publicamente com a ideia de uma mega-doação de caridade. No Twitter, ele escreveu que se o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas pudesse descrever como gastaria o dinheiro, ele venderia ações da Tesla e doaria US$ 6 bilhões ao programa.O programa da ONU respondeu com um plano, mas Musk não deu nada. Em vez disso, Musk doou para sua própria fundação: 5 milhões de ações da Tesla, no valor de US$ 5,7 bilhões na época.

O presente triplicou os ativos da Fundação Musk e a colocou entre as 20 maiores fundações do país. Especialistas em impostos disseram que isso poderia ter economizado mais de US$ 2 bilhões na conta de impostos de Musk.

Mais doações de Musk significavam mais responsabilidade para sua fundação. A lei fiscal exige que todas as fundações doem 5% de seus ativos a cada ano, então esperava-se que a Fundação Musk distribuísse centenas de milhões de dólares a cada ano.

A fundação não contratou funcionários remunerados para atender a essa nova referência. A única mudança registrada foi uma pequena: Matilda Simon, uma funcionária do escritório da família de Musk, que também atua como um dos três membros voluntários do conselho da fundação, aumentou sua carga de trabalho de 0 horas para 0,1 horas, ou seis minutos por semana, de acordo com as declarações fiscais.

Os outros dois voluntários da fundação - Musk e Jared Birchall, que como chefe do escritório da família de Musk ajuda a gerenciar sua riqueza - relataram que cada um trabalhava uma hora por semana. Simon e Birchall não responderam a um pedido de comentário.

Em 2021, a Fundação Musk ficou US$ 41 milhões abaixo da doação mínima exigida, mostram as declarações fiscais. Em 2022, ela não atingiu a marca de 5% ainda mais: US$ 193 milhões. Naquele ano, a fundação de Musk doou apenas cerca de 2,25% de seus US$ 7 bilhões em ativos, muito abaixo do mínimo de 5%, mostram as declarações fiscais.

Com a falta de doações se acumulando, a Fundação Musk ficou então US$ 234 milhões atrasada até o final de 2022, a quarta maior lacuna de qualquer fundação do país, de acordo com a Cause IQ, uma empresa que analisa dados de caridade.

"Isso mostra que ainda não está pronto para o horário nobre", disse Brian Galle, um professor que estuda a lei sem fins lucrativos na Universidade de Georgetown, referindo-se às doações mínimas da fundação. "Ainda não é uma organização profissional."

Leia mais Levantamento da Bloomberg Veja cinco melhores países para bilionários que vivem no exterior

A Fundação Musk não divulgou detalhes do que doou em 2023 ou se compensou a falta do ano anterior. Se não o fez, poderia dever um imposto de penalidade equivalente a 30% da falta restante de 2022.

Algum dinheiro que a Fundação Musk doou durante esses anos foi para grupos sem conexão óbvia com os negócios de Musk.

A fundação, por exemplo, doou US$ 112 milhões para a Fundação XPRIZE, para homenagear pesquisadores que removem dióxido de carbono da atmosfera e dos oceanos. Ela doou US$ 10 milhões para a Universidade do Texas para estudar as tendências da população humana - uma questão de preocupação para Musk, que disse temer que a população da Terra possa entrar em colapso. Essa doação foi relatada pela Bloomberg.

Mas outras doações caíram perto dos interesses de Musk.

A Fundação Musk, por exemplo, doou US$ 5 milhões para um programa das Nações Unidas que ajuda os países a identificar escolas rurais que precisam de acesso à internet. Em pelo menos dois casos, esses países se tornaram clientes de Musk, conectando suas escolas ao serviço de satélite Starlink dele.

Um dos maiores presentes ajudou um dos clientes da SpaceX: Jared Isaacman, um bilionário da Pensilvânia, que fretou uma viagem à órbita em um foguete da SpaceX em 2021. Isaacman disse que o voo arrecadaria US$ 200 milhões para o Hospital de Pesquisa Infantil St. Jude, rifando um dos quatro assentos no voo. (Isaacman se recusou a dizer na época quanto pagou pelos assentos que reservou, exceto que planejava arrecadar muito mais para a caridade do que gastou.)

Mas quando Isaacman pousou na Terra, a conta do Twitter da missão disse que ainda estava aquém de seu objetivo de US$ 200 milhões.

"Me inclua com US$ 50M", twittou Musk de volta. A Fundação Musk eventualmente pagou US$ 55 milhões, sua maior doação naquele ano.

Alguns meses depois, Isaacman anunciou que pagaria à SpaceX por mais três voos espaciais. Ele se recusou a responder perguntas sobre os voos ou a doação de Musk.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Especialistas em lei sem fins lucrativos disseram que não parecia haver nada ilegal sobre esse presente, porque não envolvia a Fundação Musk pagando diretamente a Musk ou seu cliente.

Mas Kathleen Enright, presidente do Conselho de Fundações, disse que teria aconselhado Musk a se abster dessa decisão - e deixar os outros membros do conselho da fundação decidirem se dariam. Ela disse que isso garantiria que Musk não estivesse permitindo que as necessidades de seus negócios controlassem as ações de sua fundação, que se supõe ser uma entidade independente com seus próprios objetivos de caridade.

"Não é o talão de cheques dele", disse Enright. "Não é uma empresa privada de propriedade familiar. É uma organização de caridade."

Dinheiro para o Texas

A partir do final de 2020, Musk começou a transferir suas operações comerciais da Califórnia para o Texas, e suas instituições de caridade o seguiram.

A Escola Ad Astra, que havia educado filhos de alguns funcionários da SpaceX, mudou-se para uma localização perto do local de lançamento da empresa no sul do Texas. A princípio, parecia estar aberta ao público, de acordo com uma versão arquivada de seu site do ano passado.Mas esse site desapareceu. E o campus Ad Astra foi colocado atrás dos portões de segurança de um complexo de propriedade da SpaceX. No campus hoje, não há sinal de uma escola, apenas um segurança em uma caminhonete e placas que dizem "Propriedade Privada. Proibida a Entrada".

Musk também doou $100 milhões de sua fundação para uma instituição de caridade no Texas chamada "The Foundation", que diz querer iniciar escolas e eventualmente uma universidade.

A doação transferiu dinheiro da Fundação Musk, ajudando-a a se aproximar da doação mínima de 5%. Mas não transferiu o dinheiro do alcance de Musk: a nova instituição de caridade é administrada por Birchall, chefe do escritório da família, e dois líderes da empresa de contabilidade de Musk.

Registros de terra mostram que a nova instituição de caridade usou uma empresa de fachada para comprar um terreno de 40 acres perto de Bastrop, Texas. O terreno fica a dois minutos de um conjunto de 110 casas que uma das empresas de Musk, uma startup de túneis chamada The Boring Co., está construindo para seus próprios funcionários. Anúncios de emprego online indicam que eles planejam abrir uma nova Escola Ad Astra lá neste verão. Os líderes da nova instituição de caridade se recusaram a responder perguntas do Times.

No sul do Texas, Musk também usou sua fundação para reconstruir a reputação da SpaceX após a explosão de um foguete em 2021.

Alguns dias antes da explosão, Musk foi ao escritório do principal oficial eleito do Condado de Cameron, Eddie Treviño Jr., um democrata, para reclamar. Musk sentiu que o condado, lar do complexo de lançamento da SpaceX em Boca Chica, estava demorando muito para aprovar licenças e outras solicitações.

Treviño lembrou ter respondido que a SpaceX precisava fazer mais para ajudar a comunidade empobrecida. "Eu não disse especificamente, 'Dê-nos X'", significando uma quantia específica de dinheiro, disse Treviño. "Mas eu disse, 'Me ajude a elevar esta comunidade'".

Mas após a explosão, as doações que Treviño havia solicitado começaram a chegar.

Mas o dinheiro não veio da SpaceX. Em vez disso, veio da Fundação Musk.

Leia mais Aviação Como a crise na Boeing está ameaçando uma fábrica histórica

A fundação pagou pelo menos $18 milhões para escolas locais, que usaram para comprar desde laptops para salas de aula até planetários móveis e ferramentas para ensinar soldagem para adultos. "Alguns desses aprendizes adultos agora estão trabalhando na SpaceX", disse Nereida "Nellie" Cantu, a principal autoridade do distrito escolar de Brownsville.

A fundação também pagou pela revitalização do centro empoeirado de Brownsville. O resultado foi a criação de restaurantes mais sofisticados — como Le Rêve, o primeiro bistrô francês de Brownsville — em um momento em que Musk estava tentando atrair funcionários para se mudarem para lá.

Sem equipe para lidar com as doações no sul do Texas, Musk designou Igor Kurganov — um amigo e ex-jogador profissional de pôquer que nunca foi listado como funcionário da fundação — como um intermediário. Kurganov frequentemente questionava os funcionários locais sobre os menores detalhes, como a cor das luzes em uma decoração de Natal paga pela fundação: "'Branco frio' me parece subótimo".

Kurganov, que deixou a Fundação Musk em 2022, não respondeu aos pedidos de comentário. O prefeito de Brownsville disse que, até agora, a fundação de Musk deu apenas cerca de $4,5 milhões dos $10 milhões prometidos para a embelezamento do centro em 2021.

Mas se o objetivo de Musk era melhorar a imagem pública de sua empresa em Brownsville, as doações parecem ter ajudado.

"Ele deu para todas as organizações que existem aqui em Brownsville, desde nossos abrigos para desabrigados até a cidade de Brownsville e nossas crianças da escola — quase tudo o que eu posso pensar", disse Jessica Tetreau, membro da comissão da cidade, em um vídeo gravado fora da sede de lançamento de foguetes de Musk.

Um mural no centro de Brownsville retrata os antigos marcos da cidade —a catedral, o zoológico, a praia do Golfo do México— ao lado de um novo: o complexo de foguetes da SpaceX.

O nome da instituição de caridade que ajudou a pagar pelo mural está listado no canto inferior esquerdo: Fundação Musk.