Duas maiores redes de farmácia dos EUA começarão a vender pílulas de aborto

As duas maiores redes de farmácia dos Estados Unidos começarão a dispensar a pílula de aborto mifepristona neste mês, o que deve facilitar o acesso para alguns pacientes.

Porta-vozes da CVS e da Walgreens disseram em entrevistas nesta sexta-feira (1º) que receberam certificação para distribuir a mifepristona, sob as diretrizes firmadas pela Food and Drug Administration no ano passado.

A princípio, as redes planejam disponibilizar o medicamento em lojas em alguns estados e não o entragarão por correio.

Ambas as redes disseram que expandirão, de forma gradual, para todos os estados americanos onde o aborto era legal e onde as farmácias estão legalmente autorizadas a dispensar pílulas de aborto —cerca de metade das unidades federativas dos EUA.

O presidente Joe Biden disse em um comunicado na sexta-feira que a disponibilidade da pílula nas farmácias era "um marco importante para garantir o acesso à mifepristona, um medicamento aprovado pela Food and Drug Administration como seguro e eficaz há mais de 20 anos".

"Eu encorajo todas as farmácias que desejam seguir essa opção a buscar certificação", acrescentou.

A Walgreens começará a fornecer a pílula na próxima semana em um pequeno número de suas farmácias em Nova York, Pensilvânia, Massachusetts, Califórnia e Illinois, disse Fraser Engerman, porta-voz da rede. "Estamos iniciando um lançamento gradual em locais selecionados para nos permitir garantir qualidade, segurança e privacidade para nossos pacientes, provedores e membros da equipe", disse ele.

A CVS começará a vender o medicamento em todas as suas farmácias de Massachusetts e Rhode Island "nas próximas semanas", disse Amy Thibault, porta-voz da empresa.

As redes estarão monitorando as perspectivas em alguns estados, incluindo Kansas, Montana e Wyoming, onde proibições de aborto ou limitações rigorosas foram promulgadas, mas estão suspensas devido a desafios legais.

Engerman disse que a Walgreens "não vai dispensar em estados onde as leis são incertas" para proteger seus farmacêuticos e membros da equipe.

A CVS, por sua vez, diz que "monitora e avalia continuamente as mudanças nas leis estaduais e que fornecerá a mifepristona em qualquer estado onde seja ou se torne legalmente permitido fazê-lo", disse Thibault.

Em alguns estados onde o aborto é legal, ela disse, os farmacêuticos são proibidos de vender a mifepristona porque as leis exigem que isso seja feito por médicos ou em um hospital ou clínica.

Para obter certificação, as redes de farmácias tiveram que seguir etapas específicas, incluindo garantir que seus sistemas informatizados protegessem a privacidade dos prescritores, que são certificados sob um programa especial que a FDA aplica à mifepristona e a várias dezenas de outros medicamentos.

A certificação da farmácia é concedida pelos fabricantes de mifepristona. A Walgreens foi certificada pelo fabricante de marca Danco Laboratories e está buscando certificação do fabricante genérico GenBioPro, disse Engerman. A CVS foi certificada pela GenBioPro.

O aborto medicamentoso é um regime de dois medicamentos que é agora o método mais comum de interrupção de gravidezes nos Estados Unidos e é tipicamente usado até 12 semanas de gravidez. A mifepristona, que bloqueia um hormônio necessário para o desenvolvimento da gravidez, é tomado primeiro, seguido 24 a 48 horas depois pelo misoprostol, que causa contrações que expulsam o tecido da gravidez.

O mesmo regime também é usado para abortos espontâneos, e esses pacientes agora também podem obter mifepristona nas redes de farmácias.

A mifepristona tem sido regulamentado com rigor pela FDA desde sua aprovação em 2000. Anteriormente, estava disponível sobretudo via prescrição médica, por clínicas ou serviços de aborto por telemedicina, nos quais os comprimidos geralmente eram enviados de uma das duas farmácias de pedidos por correio autorizadas.

O misoprostol nunca foi tão restrito quanto a mifepristona e é usado para muitas condições médicas diferentes. É facilmente obtido em farmácias por meio de um processo de prescrição típico.

A Associação Americana de Farmacêuticos instou a FDA a permitir que as farmácias varejistas distribuíssem mifepristona, mesmo que o medicamento provavelmente não gere receita significativa. Em um comunicado no ano passado, a associação disse que queria que a agência "nivelasse o jogo permitindo que qualquer farmácia que escolhesse dispensar este produto se tornasse certificada".

Pouco depois que a mudança de política da FDA foi anunciada em janeiro de 2023, a Walgreens e a CVS disseram que planejavam se certificar e oferecer mifepristona nos estados onde as leis permitiriam que as farmácias o comercializassem.

A Walgreens mais tarde se tornou o foco de uma tempestade de críticas de consumidores e políticos depois de responder a cartas ameaçadoras de procuradores-gerais republicanos em 21 estados, confirmando que não dispensaria o medicamento nesses estados.

Ambas as redes tiveram protestos do lado de fora de suas lojas, principalmente de defensores antiaborto, e manifestantes semelhantes interromperam uma reunião de acionistas na Walgreens Boots Alliance, empresa-mãe da rede.

A CVS é a maior rede do país, com mais de 9.000 lojas em todos os 50 estados. A Walgreens tem cerca de 8.500 lojas em todos os estados, exceto Dakota do Norte. Nenhuma das redes discutiu o preço do medicamento, mas ambas observaram que algumas apólices de seguro o cobririam em alguns estados.

Um punhado de pequenas farmácias independentes começou a vender mifepristona no ano passado.