Elon Musk rompe com Don Lemon após entrevista e diz que 'formato CNN' não funciona

Bloomberg

Elon Musk cancelou de uma hora para outra a parceria que vinha planejando com o veterano do canal CNN Don Lemon, após der dado uma entrevista ao jornalista na última sexta-feira para o episódio de estreia de um novo programa.

Lemon foi informado da decisão horas depois do encontro, que ainda assim será exibido como o primeiro episódio do The Don Lemon Show em 18 de março.

Embora a parceria esteja terminando, Lemon disse que haverá episódios adicionais da série no YouTube, canais de podcast e no 'X'.

Don Lemon chega para a gala da Time Magazine 100 comemorando sua lista das 100 pessoas mais influentes do mundo na cidade de Nova York, Nova York, EUA - REUTERS

A rede social X, de Musk, havia revelado o programa em janeiro como parte de uma programação de vídeos.

Os episódios de 30 minutos deveriam ser exibidos três vezes por semana primeiro na plataforma. Os termos financeiros não foram divulgados.

"Elon me encorajou publicamente a me juntar à X com um novo programa, dizendo que eu teria seu 'total apoio' e que sua 'praça digital é para todos'", disse Lemon, que foi demitido da CNN em 2023 após 17 anos, em um post na X. "Ele e sua equipe buscaram o acordo em inúmeras conversas e fizeram compromissos significativos sobre o apoio que a X forneceria ao programa."

A X, anteriormente conhecida como Twitter, confirmou na quarta-feira que encerrou seu acordo com o novo programa. "Como qualquer empresa, reservamos o direito de tomar decisões sobre nossas parcerias comerciais", disse a empresa em um post.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

"X é uma plataforma que defende a liberdade de expressão, e estamos orgulhosos de fornecer um ambiente aberto para vozes e perspectivas diversas", de acordo com o post. "The Don Lemon Show é bem-vindo para publicar seu conteúdo na X, sem censura."

Em seu próprio post, Musk disse que a abordagem do programa era "basicamente apenas 'CNN, mas nas redes sociais'". Isso não funciona, ele disse, "como evidenciado pelo fato de que a CNN está morrendo."

"Em vez de ser o verdadeiro Don Lemon, ele era apenas Jeff Zucker falando através de Don, então faltava autenticidade", acrescentou, referindo-se ao ex-chefe da CNN.

Lemon disse que acredito na palavra de Musk e de sua equipe, de que estavam interessados em trabalhar diretamente com vozes novas. A entrevista de Lemon com Musk abordou "tudo, desde a SpaceX até a eleição presidencial", disse ele.

"Tivemos uma boa conversa", disse Lemon. "Claramente ele sentiu de forma diferente."