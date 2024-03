OpenAI chega a acordo com Le Monde e dono do El País

Paris | AFP

A OpenAI, dona do ChatGPT, anunciou nesta quarta-feira (13) um acordo de colaboração com o jornal francês Le Monde e o grupo espanhol Prisa Media, dono do El País.

"Nossa colaboração facilitará aos usuários do ChatGPT acesso aos conteúdos de alta qualidade do Le Monde e Prisa Media sobre acontecimentos recentes, e esses conteúdos também contribuirão para o treinamento de nossos modelos", afirmou a OpenAI. Os valores do acordo não foram divulgados.

A startup já mantém parceria com o grupo de mídia alemão Axel Springer, que publica o tabloide Bild, e a agência de notícias AP.

As equipes do Le Monde poderão "apoiar-se em tecnologias da OpenAI para desenvolver projetos ou funcionalidades utilizando a IA", detalharam Louis Dreyfus, presidente do conselho de diretores do Le Monde, e Jérôme Fenoglio, diretor do jornal. Trata-se do "primeiro dispositivo de proteção de nosso trabalho e de nossos direitos" frente à "revolução da IA", acrescentaram.

Os diretores do Le Monde justificam essa parceria pela necessidade de combater os riscos da ascensão da IA para a informação, começando pela difusão de notícias falsas. Eles também mencionam "a vantagem de consolidar" um "modelo econômico proporcionando uma fonte significativa de receitas adicionais".

"Este é um passo definitivo para o futuro das notícias, no qual a tecnologia e a experiência humana se fundem para enriquecer a experiência do leitor", afirmou Carlos Núñez, diretor e CEO da Prisa Media.

A rápida ascensão de aplicativos de IA generativa, que conseguem produzir textos, imagens e vídeos a partir de comandos simples, fez veículos de notícias lidarem também com questões relacionadas a violação de direitos autorais e compensação monetária quando seu conteúdo é usado para treinar os grandes modelos de linguagem.

O jornal New York Times processou a OpenAI e a Microsoft no ano passado, acusando as empresas de usar milhões de seus artigos sem permissão. A OpenAI afirma que o conteúdo do veículo americano não contribuiu significativamente para a existência de seus modelos, como o GPT, que está por trás do ChatGPT.

Organizações de notícias como Intercept, Raw Story e AlterNet também processaram a OpenAI em um tribunal de Nova York no mês passado, acusando a companhia de usar indevidamente seus artigos para treinar o sistema.

