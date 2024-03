Empresa de criptomoedas pede desculpas por servir sushi em modelos seminuas

Londres | Financial Times

A empresa de criptomoedas que tem como presidente do conselho admnistrativo o ex-chanceler do Reino Unido, Philip Hammond, pediu desculpas por um evento no qual os convidados foram servidos com sushi nos corpos de modelos. A Copper também disse que lançaria uma análise interna.

A empresa, que presta serviço de corretagem de ativos digitais, disse que a reportagem sobre o encontro, ocorrido, no início de março era "embaraçosa".

O grupo do Reino Unido organizou uma festa no hotel cinco estrelas Mandrake, no centro de Londres, na qual duas pessoas que pareciam estar usando trajes de banho deitaram-se em uma mesa com pratos de sushi em seus corpos, revelou o Financial Times nesta semana.

O ex-chanceler britânico, Philip Hammond, que presidente o conselho da Copper - Justin Tallis/AFP

"Não acertamos nisso", disse a Copper. "Reconhecemos que certos aspectos do evento foram ofensivos e não refletem os valores corporativos da Copper."

A empresa disse que realizará uma revisão interna de seus processos de aprovação de eventos e patrocínios.

O evento levantou novas questões sobre a cultura das criptomoedas, que está buscando se provar como um setor respeitável após inúmeros escândalos, incluindo o colapso da FTX.

Isso ocorre enquanto o preço do bitcoin é negociado em máximas históricas de mais de US$ 70 mil e executivos de criptomoedas comemoram o renovado otimismo com os ativos digitais.

A Copper permite que fundos de hedge, casas de negociação e outras instituições armazenem e negociem criptomoedas de forma segura.

Hammond juntou-se ao conselho da Copper no ano passado após a empresa fechar uma rodada de captação de recursos que avaliou a empresa em US$ 2 bilhões.

Ele detém uma "pequena participação" no negócio, juntamente com investidores como Barclays, o bilionário britânico gestor de fundos de hedge Alan Howard e os fundos de capital de risco europeus Target Global e Dawn Capital.

O evento foi realizado em uma sala de jantar privada e estava aberto a todos os participantes de uma conferência do setor de criptomoedas na semana passada, patrocinada pela Copper.

"Transcenda o ordinário na experiência Copper", dizia um convite para o evento, que afirmava que a festa era "oferecida pela Copper" e permitia que os participantes "explorassem todos os cinco sentidos".

Segundo a Copper, a festa foi organizada por um terceiro e incluiu "vários artistas de performance", incluindo um leitor de palmas, mágico e o homem e a mulher na mesa.

"Claramente, a reportagem é embaraçosa e, considerada no contexto apresentado, não está de acordo com nossos valores como empresa", disse a Copper na quinta-feira.

A empresa foi fundada em 2018 no leste de Londres e até agora não obteve aprovação regulatória da Financial Conduct Authority do Reino Unido .