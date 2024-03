EUA concedem subsídio recorde de US$ 6 bilhões para deixar indústria mais verde

Washington | Reuters

O Departamento de Energia dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (25) US$ 6 bilhões em financiamento federal para subsidiar 33 projetos industriais em 20 estados para reduzir as emissões de carbono, dizendo que o investimento deve apoiar empregos bem remunerados e impulsionar a competitividade dos EUA.

A secretária de Energia, Jennifer Granholm, divulgará o apoio durante uma visita a uma instalação da Cleveland-Cliffs Steel Corp em Middletown, Ohio, que receberá até US$ 500 milhões para instalar dois novos fornos baseados em hidrogênio para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 1 milhão de toneladas.

Trabalhadores da construção civil preparam aço para um guindaste no local da nova sede do JPMorgan Chase, de 1.388 pés, na 270 Park Avenue, em Midtown East, em cidade de Nova York - Getty Images via AFP

Granholm disse que a iniciativa, o maior investimento em descarbonização industrial da história dos EUA, alavancaria um total de US$ 20 bilhões de dólares, incluindo a parte das empresas nos custos.

Juntos, os projetos devem eliminar 14 milhões de toneladas de poluição por ano, o que equivale a tirar das ruas cerca de 3 milhões de veículos, disse ela.

A Portland Cement Association, um grupo do setor, disse que o financiamento "é um reconhecimento bem-vindo do governo de que os fabricantes de cimento dos EUA estão tomando medidas ambiciosas e significativas para alcançar a neutralidade de carbono".

A fabricação de materiais de construção é uma fonte significativa de emissões globais de dióxido de carbono (CO2). No caso do cimento, principal ingrediente do concreto, ele foi responsável por 7% das emissões globais de CO2 em 2019, segundo estimativas da Agência Internacional de Energia.

O apoio do governo vem no momento em que a campanha de reeleição do presidente norte-americano, Joe Biden, em 2024 começa a esquentar, com o presidente democrata e outras autoridades importantes viajando para Estados disputados para promover as políticas econômicas e a criação de empregos do governo.

Granholm disse que os projetos reduzirão as emissões de setores como ferro e aço, cimento, concreto, alumínio, produtos químicos, alimentos e bebidas, papel e celulose, que respondem por cerca de um terço das emissões de carbono dos EUA.