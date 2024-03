Biden anuncia lei para eliminação progressiva dos carros a gasolina nos EUA

The New York Times

O governo americano de Joe Biden emitiu nesta quarta-feira uma das regulamentações climáticas mais significativas da história do país. A regra pretende garantir que a maioria dos novos carros e caminhonetes vendidos nos Estados Unidos sejam totalmente elétricos ou híbridos até 2032.

Depois de quase três anos em elaboração, os novos limites de emissões de gases da agência americana de proteção ambiental devem transformar o mercado automobilístico dos EUA.

Carros elétricos da montadora americana Tesla em estações de carregamento em Yermo, Califórnia - AFP

Um recorde de 1,2 milhão de veículos elétricos saíram das concessionárias no ano passado, mas representaram apenas 7,6% das vendas totais de carros nos EUA, longe da meta de 56% sob a nova regulamentação. Outros 16%, no entanto, foram híbridos.

Carros e outras formas de transporte são, juntos, a maior fonte única de emissões de carbono geradas pelos Estados Unidos, poluição que está impulsionando as mudanças climáticas e que ajudou a tornar 2023 o ano mais quente da história registrada.

Veículos elétricos são centrais para a estratégia do presidente Joe Biden de enfrentar o aquecimento global, que prevê reduzir as emissões do país pela metade até o final desta década. Mas os elétricos também se tornaram alvo da política e estão se tornando um problema na campanha presidencial de 2024.

"Três anos atrás, estabeleci uma meta ambiciosa: que metade de todos os novos carros e caminhões vendidos em 2030 seriam de emissão zero", disse Biden em um comunicado. "Juntos, fizemos progressos históricos. Centenas de novas fábricas expandidas em todo o país. Centenas de bilhões em investimentos privados e milhares de empregos sindicais bem remunerados. E alcançaremos minha meta para 2030 e avançaremos rapidamente nos próximos anos."

Regras

A regra limita cada vez mais a quantidade de poluição permitida nos escapamentos ao longo do tempo, de modo que, até 2032, mais da metade dos novos carros vendidos nos Estados Unidos provavelmente seriam veículos de emissão zero para garantir que os fabricantes atendam aos padrões.

Isso evitaria mais de 7 bilhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono ao longo dos próximos 30 anos, de acordo com a EPA. Isso equivale a remover um ano inteiro de todos os gases de efeito estufa gerados pelos Estados Unidos, o país que historicamente mais emitiu dióxido de carbono na atmosfera.

A regulamentação forneceria quase US$ 100 bilhões em benefícios líquidos anuais para a sociedade, de acordo com a agência, incluindo US$ 13 bilhões em benefícios anuais para a saúde pública devido à melhoria da qualidade do ar.

Os padrões também economizariam, em média, cerca de US$ 6.000 para o motorista americano em combustível e manutenção reduzidos ao longo da vida de um veículo, estimou a EPA.

A transição para veículos elétricos exigiria enormes mudanças na fabricação, infraestrutura, tecnologia, trabalho, comércio global e hábitos do consumidor.

E se tornou politicamente complicado. O ex-presidente Donald Trump, que está fazendo campanha para retomar a Casa Branca de Biden em novembro, tentou usar os veículos elétricos como arma, repetindo afirmações falsas durante comícios sobre seu desempenho e acessibilidade e usando retórica cada vez mais acalorada. Mais recentemente, ele alertou sobre um "banho de sangue" no meio de comentários sobre veículos elétricos.

A American Fuel & Petrochemical Manufacturers, uma organização de lobby, iniciou o que diz ser uma campanha de "sete dígitos" de publicidade, ligações telefônicas e mensagens de texto contra o que falsamente chama de "proibição de carros da EPA de Biden" nos estados-chave da Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Nevada e Arizona, bem como em Ohio, Montana e no mercado de Washington, D.C.

A regulamentação da EPA não é uma proibição. Não exige a venda de veículos elétricos, e carros e caminhonetes a gasolina ainda poderiam ser vendidos. Em vez disso, exige que os fabricantes de automóveis atendam a novos limites médios de emissões em toda a sua linha de produtos. Cabe aos fabricantes decidir como cumprir.

Segundo o Clean Air Act, a agência pode limitar a poluição gerada pelo número total de carros vendidos a cada ano. Autoridades da EPA disseram que os fabricantes de automóveis poderiam cumprir os limites de emissões vendendo uma mistura de carros convencionais a gasolina, híbridos, veículos elétricos ou outros tipos de veículos, como carros movidos a hidrogênio. A nova regulamentação, que não se aplicaria às vendas de automóveis ou caminhonetes usados, entraria em vigor a partir do ano-modelo de 2027.

As empresas automobilísticas que excederem as novas restrições poderiam enfrentar penalidades substanciais.

John Bozzella, presidente da Alliance for Automotive Innovation, que representa 42 empresas automobilísticas que produzem quase todos os novos veículos vendidos nos Estados Unidos, disse em um comunicado que a nova regra era "um objetivo ambicioso" mas oferecia alguma flexibilidade. "As regras são conscientes da importância da escolha para os motoristas e preservam sua capacidade de escolher o veículo que é certo para eles", disse ele.

Mas espera-se que as regras enfrentem um desafio legal imediato por uma coalizão de empresas de combustíveis fósseis e procuradores-gerais republicanos, reclamações que provavelmente chegarão à Suprema Corte.A regra de emissões de automóveis é a mais impactante das quatro principais regulamentações climáticas da administração Biden, incluindo restrições às emissões de usinas elétricas, caminhões e vazamentos de metano de poços de petróleo e gás. As regras se somam à Lei de Redução da Inflação de 2022, a maior lei climática da história do país, que está fornecendo pelo menos US$ 370 bilhões em incentivos federais para apoiar energia limpa, incluindo créditos fiscais para compradores de veículos elétricos.

As políticas têm como objetivo ajudar o país a atingir a meta de Biden de reduzir as emissões de gases de efeito estufa dos EUA pela metade até 2030 e eliminá-las até 2050. Cientistas climáticos dizem que todas as principais economias devem fazer o mesmo se o mundo quiser evitar os efeitos mais mortais e custosos das mudanças climáticas.

"Esses padrões formam o que vemos como um histórico grand slam climático para a administração Biden", disse Manish Bapna, presidente do Fundo de Ação do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, um comitê de ação política que visa promover causas ambientais.

O grupo de Bapna calculou que as quatro regulamentações, combinadas com a Lei de Redução da Inflação, reduziriam as emissões de gases de efeito estufa do país em 42% até 2030, levando o país a atingir a maior parte da meta de 2030 de Biden.

Trump prometeu excluir esses programas climáticos caso retorne à Casa Branca.

A administração Biden está correndo para finalizar regulamentações climáticas para protegê-las de uma ameaça iminente em um clima político polarizado: de acordo com a lei, desde que as regras sejam publicadas mais de 60 dias legislativos antes do final do mandato presidencial, elas não podem ser eliminadas por maioria simples no Congresso.

Ao redigir a regulamentação final dos escapamentos, a administração relaxou alguns elementos em uma concessão aos fabricantes de automóveis e seu maior sindicato, o United Auto Workers.

Embora as principais montadoras tenham investido substancialmente na construção e comercialização de veículos totalmente elétricos, elas reclamaram que o ritmo de mudança exigido pela regra, conforme originalmente proposto há um ano, era muito rápido.

Trabalhadores automotivos sindicalizados, que temem uma transição rápida para veículos elétricos porque têm menos peças que exigem menos trabalhadores para produzir, e porque muitas novas fábricas de VE estão sendo construídas em estados que não apoiam o trabalho sindical, disseram a mesma coisa à Casa Branca.

Em comunicado na quarta-feira, o United Auto Workers disse que a EPA havia "avançado bastante para criar uma regra de emissões mais viável" que protegeria os trabalhadores que constroem carros a gasolina, ao mesmo tempo em que criaria um caminho para os fabricantes de automóveis "implementarem a gama completa de tecnologias automotivas para reduzir as emissões".

Biden precisa da cooperação tanto da indústria automobilística quanto do apoio político dos trabalhadores automotivos sindicalizados que o apoiaram em 2020. A indústria automobilística emprega milhares de eleitores em Michigan, um estado-pêndulo que poderia determinar quem vencerá a Casa Branca em novembro.

Em resposta, a regra final da EPA relaxou o ritmo com que os fabricantes de automóveis devem cumprir a regra em seus primeiros anos, aumentando acentuadamente apenas após 2030.

Isso reduz o número de VE que os fabricantes de automóveis devem vender antes de 2030, e também significa que as emissões diminuirão mais lentamente. Cientistas climáticos alertaram que as emissões devem cair rapidamente e drasticamente para evitar os impactos mais catastróficos das mudanças climáticas.

Oficiais da EPA disseram que a regra final ainda cortaria a mesma quantidade de emissões ao longo de 30 anos.

Questionado sobre esse compromisso, Michael S. Regan, administrador da EPA, disse que as mudanças foram projetadas para levar a uma política "mais forte e duradoura", ou seja, menos propensa a ser revertida por uma administração futura ou pelos tribunais. "Não estamos sacrificando os ganhos ambientais que queremos ver", disse ele.