Europa alerta sobre riscos do aquecimento global: mais juros e processos judiciais

A União Europeia está sob um risco crescente de enfrentar choques financeiros sistêmicos causados pelas mudanças climáticas, alertou a chefe da agência de meio ambiente do bloco, à medida que pesquisas mostraram que a Europa deve se preparar para temperaturas pelo menos 3 °C mais quentes até 2050.

"Este é um alerta para a indústria financeira e a indústria de seguros", disse a diretora-executiva da Agência Europeia do Meio Ambiente, Leena Ylä-Mononen, ao Financial Times.

Bombeiro observa a progressão de um incêndio florestal em Odeceixe, sul de Portugal - AFP

"Não que enfrentaremos um grande choque financeiro amanhã, mas os riscos estão se acumulando", disse ela. "Ao considerarmos os grandes investimentos em nossa infraestrutura, ou se fizermos escolhas erradas ao investir na construção da nossa sociedade, os riscos são cada vez maiores."

A Europa é o continente que mais está se aquecendo no mundo, com as temperaturas subindo aproximadamente duas vezes mais rápido do que a taxa global. Um aumento de temperatura média global de longo prazo de 1,5 °C desde a era pré-industrial corresponderia a 3 °C em toda a Europa.

O impacto disso poderia ser terrível, de acordo com um relatório da AEA publicado na segunda-feira, que alerta que sem "ações decisivas", "centenas de milhares de pessoas morreriam de ondas de calor, e as perdas econômicas apenas de inundações costeiras poderiam exceder 1 trilhão de euros por ano".

As temperaturas poderiam subir mais de 7 °C até 2100, disse o relatório.

O clima extremo arrisca causar "redução de receitas fiscais, aumento dos gastos do governo, classificações de crédito mais baixas e aumento do custo de empréstimos", acrescentou.

Em uma resposta preliminar ao relatório da AEA, vista pelo Financial Times, a Comissão Europeia disse planejar estabelecer "requisitos mínimos de resiliência climática" para todos os gastos no próximo orçamento da UE a partir de 2027.

Também estabeleceria um comitê para planejar estratégias de financiamento de medidas de adaptação.

O relatório preliminar da comissão, sujeito a alterações antes de sua publicação na terça-feira, também alertou para o "risco de conflitos" sobre recursos hídricos entre os estados-membros, uma queda na produtividade devido ao calor extremo e um aumento de doenças como o vírus do Nilo Ocidental e a dengue, até então prevalentes em regiões tropicais.

Leena Ylä-Mononen diz que ainda há "tempo para agir… definitivamente não pedimos para vocês desistirem."

"Estoques estratégicos" de tratamentos para essas doenças seriam avaliados, disse o rascunho.

A Europa já sofreu danos vastos como resultado de inundações e incêndios florestais extremos nos últimos anos.

Ondas de calor em 2022 causaram 70.000 mortes na Europa, estimou o relatório. Economicamente, o impacto também foi alto, já que a Eslovênia registrou perdas econômicas equivalentes a 16% de seu Produto Interno Bruto após inundações em agosto do ano passado, enquanto incêndios seguidos por inundações na Grécia eliminaram 15% do rendimento agrícola anual do país.

O hemisfério norte registrou seu inverno mais quente, disse a agência de observação da Terra Copernicus da UE na semana passada.

A temperatura média global para fevereiro foi 1,7 °C acima da média pré-industrial e marcou o nono mês seguido de calor recorde, disse o Serviço de Mudanças Climáticas da Copernicus.

O calor incomum no inverno foi particularmente marcante na Europa central e oriental, observou a agência. Termômetros em partes da Europa oriental atingiram mais de 10°C à noite e 20°C durante o dia. Na Romênia meridional e no norte da Bulgária, algumas das temperaturas do mês passado desviaram mais de 14 °C da norma, disse a Organização Meteorológica Mundial.

Ylä-Mononen disse que se os governos não agirem, eles correm o risco de "grandes processos judiciais" movidos por cidadãos, com as nações do sul da Europa mais em risco de devastação devido ao clima extremo, bem como falhas nas colheitas.

Seis adolescentes portugueses estão desafiando 31 países europeus no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por não reduzirem as emissões, argumentando que os efeitos das mudanças climáticas prejudicaram sua qualidade de vida.

Ronan Palmer, chefe de economia limpa no centro de estudos E3G, disse que há uma "grande mensagem" para os ministros das Finanças da UE que precisam "pensar em um plano para manter a economia estável enquanto abordam as mudanças climáticas". Mas o relatório da AEA "subestimou" impactos como a migração em massa dentro da Europa, disse ele.

"Há partes inteiras da UE que simplesmente não são tão habitáveis para as pessoas como eram e elas vão querer se mudar mais para o norte e longe das costas", disse Palmer. "Vamos ter que estar prontos para as pessoas querendo se mudar."

Ylä-Mononen disse que "ainda há tempo para agir… definitivamente não pedimos para desistir".