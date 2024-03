Veja cinco melhores países para bilionários que vivem no exterior, de acordo com a Bloomberg

São Paulo

A agência de notícias Bloomberg reuniu uma lista dos cinco países que mais garantem privilégios para forasteiros ricos no mundo.

O Reino Unido deixará de garantir isenção de tributos por até 15 anos sobre ativos no exterior de residentes do país, de acordo com anúncio feito na quarta-feira. Isso era garantido pelo status de não domiciliado, criado por garantir tratamento preferencial para estrangeiros ricos.

Portugal oferece política parecida por até 10 anos, mas também anunciou planos de dar fim à regalia.

De acordo com a Bloomberg, os milionários e bilionários que quiserem manter parte da fortuna do exterior ainda têm opções.



Antígua e Barbuda

Vendedor ambulante, em 2011, em praia de Antigua e Barbuda, paraíso fiscal eleito entre os melhores para bilionários estrangeiros - Jewel Samad/AFP

Residentes e não residentes não são tributados sobre a renda obtida no país ou sobre ativos estrangeiros desde a implementação de uma nova lei tributária em 2016. Essa lei atraiu investidores ricos e impulsionou o mercado imobiliário, o que teve reflexos na economia do país, de acordo com a Bloomberg.

O paraíso fiscal também não tributa riqueza ou herança.

Interessados podem comprar cidadania em Antígua e Barbuda, que inclui direito a viagens sem visto para a Europa, por US$ 100 mil (R$ 499 mil). Cidadãos de Antígua e Barbuda podem viajar para 154 países sem precisar solicitar um visto antecipadamente.

Emirados Árabes Unidos

Bairro de Deira, em Dubai, em janeiro de 2024 - Giuseppe Cacace/AFP

Dubai e seus emirados aliados atraem um fluxo de gestores de fundos de risco e banqueiros de todo o mundo nos últimos anos, graças às suas leis fiscais flexíveis e comodidades para os ricos, segundo a Bloomberg.

Os Emirados Árabes Unidos não tributam renda pessoal, ganhos de capital, herança, doações ou propriedades. E tem uma das menores taxas de imposto corporativo do mundo, de 9% para empresas que geram mais de 375 mil dirhams (R$ 509 mil) em lucros anuais.

O país também facilitou o acesso a vistos de residência de longo prazo para incluir empreendedores e engenheiros. A desvantagem dos Emirados Árabes Unidos é o alto custo de vida.

Vista parcial do Regina Palace Hotel às margens do Lago Maggiore, em Milão - Divulgação

O generoso sistema tributário da Itália para estrangeiros estabelecido em 2017 também atrai expatriados.

O número de pessoas se mudando para Milão e se beneficiando dessas isenções fiscais mais do que dobrou em 2021, totalizando mais de 1.300 pessoas. Os novos residentes pagam uma taxa anual de 100 mil euros (R$ 549 mil) e estão isentos de pagar impostos sobre renda estrangeira.

Eles também podem não pagar impostos sobre 50% da renda italiana, se não tiverem residência no país nos dois anos fiscais anteriores.

Cidade de Singapura, em foto tirada em 2018 - Reprodução/Facebook

Singapura piorou nos últimos anos, em função de um imposto sobre propriedades com alíquota de 60%, maior do que a registrada em Nova York ou Paris.

Ainda assim, oferece vantagens como um imposto de renda limitado a 22%. A taxa de imposto corporativo padrão é de 17%.

Portier Cove ou Mareterra , é uma zona residencial em construção, prevista para 2025, que fará parte do tradicional Bairro de Monte Carlo no Principado de Mônaco - Horizon06 / Wikimedia

Em Mônaco, as propriedades alugadas são tributadas em 1% do aluguel anual. Mônaco eliminou os impostos sobre dividendos pagos por empresas locais e não cobra imposto de renda corporativo geral.

Como desvantagem, o país europeu tem o imóvel mais caro do mundo, de acordo com um relatório recente da consultoria de riqueza Knight Frank, onde US$ 1 milhão (R$ 4,9 milhões) compra apenas 172 pés quadrados de propriedade.

Como vantagem, o paraíso fiscal é conhecido como o playground da Europa, por causa de seus cassinos.

Impostos altos, com qualidade de vida

Países que cobram mais impostos também podem oferecer boa qualidade de vida e serviços públicos. É o caso de França, Bélgica, Dinamarca e Japão.

O imposto de renda da França chega a 45%, nível similar ao Japão. A França cobra uma sobretaxa de 3% sobre a renda que excede 250 mil de euros (R$ 1,3 milhão), enquanto o imposto sobre ganhos de capital é de 19%.

Os impostos sobre a renda da Dinamarca chegam a 52%.

Na Bélgica, qualquer renda acima de 46.440 euros é tributada em 50%.