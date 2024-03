Fã de saquê, Cate Blanchett vira diretora criativa de marca japonesa

Londres | Bloomberg

Cate Blanchett diz ser fã de saquê há muito tempo, descobrindo seu amor pela bebida quando trabalhava com a empresa japonesa de cosméticos para a pele SK-II. Por mais de uma década, a vencedora de dois Oscars foi embaixadora da marca, que utiliza uma levedura encontrada na fermentação do saquê em seus produtos.

"Fui ao distrito de saquê em Kyoto e pude ver processo de fermentação e todos os subprodutos do saquê, com as diferentes maneiras de fazê-lo. Então pensei o quanto essa atividade é enorme", conta a atriz à Bloomberg.

Blanchett diz que adora o ritual e a intimidade das pessoas servindo saquê umas para as outras —e bebe gelado. Agora seu novo papel é de diretora criativa da Toku Sake. A bebida de arroz é produzida em uma das cidades mais frias do Japão, Asahikawa, e fermentado nas condições geladas da província de Hokkaido.

Cate Blanchett investe em saquê e vira diretora criativa de marca japonesa - Mohd Rasfan/AFP

É leve e fácil de beber, com notas de maçã crocantes, toques de pêssego e melão e um sutil final umami. O ideal é servir bem gelado, e as garrafas são transportadas em condições igualmente geladas. O Toku é vendido por 155 libras esterlinas (US$ 200 ou R$ 996,32), o que o coloca firmemente no segmento premium do mercado de saquê.

O produto geralmente é vendido por cerca de US$ 30 a US$ 40 (R$ 149,45 a R$ 199,26) por garrafa de 720 ml, de acordo com Sophia Sioris, gerente da loja de saquê e vinho Bin Bin, em Nova York, nos EUA. Sua loja vende garrafas de US$ 18 (R$ 89,67) a US$ 350 (R$ 1.743,56).

"Estamos vendo mais saquês agora que são um pouco mais caros", diz Sioris, acrescentando que em Nova York agora, mais pessoas estão ampliando seus horizontes sobre saquê. As degustações da loja, por exemplo, estão esgotadas.

Blanchett diz que há uma verdadeira oportunidade de aumentar o mercado de saquê no Ocidente e mudar a percepção das pessoas sobre a bebida.

Dados da Associação de Fabricantes de Saquê e Shochu do Japão mostram que o mercado de saquê em 2023 era 1,8 vez maior do que em 2019, com mais países importando do que nunca. Os preços de exportação também atingiram um recorde acima de 1.000 ienes (US$ 6,80), um preço que dobrou na última década. A maior parte do saquê vendido é de um padrão mais baixo. O maior mercado de exportação é a China, seguido pelos EUA.

O mercado de saquê premium também está crescendo, especialmente em restaurantes como o The Fat Duck, com três estrelas Michelin, que oferece aos hóspedes uma extensa lista de opções da bebida de arroz de alta qualidade.

"Acho que muitas pessoas aqui (em Londres) pensam que só podem apreciá-lo em um restaurante japonês com culinária japonesa", diz Blanchett, mas não é o caso. Ela aponta que o Toku agora está sendo servido no restaurante de culinária californiana Sola, em Londres, e no resort The Newt, em Somerset, ambos conhecidos por seu foco em produtos. "O mercado de saquê é mais dinâmico do que as pessoas inicialmente percebem", afirma a atriz.

A parceria de Blanchett com a Toku surgiu quando ela estava buscando criar sua própria marca de saquê. Marcas de álcool que pertencem a celebridades decolaram nos últimos anos, com algumas das mais bem-sucedidas sendo a tequila Casamigos, de George Clooney, e o gin Aviation, de Ryan Reynolds, ambos comprados pela gigante de bebidas Diageo Plc por até US$ 1,6 bilhão. Bruno Mars também apostou no rum, enquanto Woody Harrelson anunciou que está produzindo bebidas a partir de folhas de alcachofra.

"Meu paladar foi educado através da experiência de conhecer mestres cervejeiros", afirma Blanchett sobre sua incursão inicial. "E quando experimentei o Toku, pensei: 'Por que estou tentando criar algo quando esse líquido já existe?'", encerra.