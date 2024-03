FMI pede bancos centrais independentes em meio à pressão por corte de juros

Washington | Reuters

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alertou nesta quinta-feira que os bancos centrais enfrentam uma crescente pressão política para reduzir as taxas de juros durante um ano de eleições importantes, mas que as autoridades precisam manter sua independência.

Georgieva disse em um texto publicado no site do FMI que os bancos centrais com índices de independência mais fortes são mais bem-sucedidos no controle da inflação e na manutenção das expectativas de inflação sob controle.

A diretora-gerente do (FMI), Kristalina Georgieva, fala à imprensa na sede do FMI durante as reuniões do Banco Mundial e do FMI em Washington, DC, em 2023 - AFP

"Estão crescendo os pedidos de cortes nas taxas de juros, mesmo que prematuros, e é provável que se intensifiquem quando metade da população mundial votar este ano", disse Georgieva.

"Os riscos de interferência política na tomada de decisões dos bancos e nas nomeações de pessoal estão aumentando. Os governos e os bancos centrais devem resistir a essas pressões", acrescentou.

Ela disse que o sucesso dos bancos centrais em evitar um colapso financeiro global durante a pandemia da Covid-19 foi rapidamente seguido por um aperto monetário para reduzir a inflação. Ambos os esforços foram uma função de sua independência e da credibilidade que vem junto com isso.

Por outro lado, Georgieva disse que, durante o período de alta inflação da década de 1970, os bancos centrais não tinham mandatos claros para priorizar a estabilidade de preços, nem leis claras que protegessem sua autonomia e, como resultado, eram frequentemente pressionados por políticos a reduzir as taxas de juros.

Ela citou uma pesquisa do FMI que mostra que, entre 2007 e 2021, os bancos centrais com fortes índices de independência foram mais bem-sucedidos em manter as expectativas de inflação sob controle.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na quarta-feira que o banco central dos EUA ainda estava no caminho certo para três cortes nas taxas de juros este ano, mas o momento dependia de as autoridades do Fed se tornarem mais confiantes de que a inflação estava diminuindo em direção à meta de 2%, mesmo com a economia superando as expectativas.

O Fed tem enfrentado cada vez mais pedidos de parlamentares dos EUA para cortar as taxas a fim de ajudar a reduzir os custos das hipotecas para os compradores de imóveis e aumentar o financiamento para pequenas empresas e projetos de energia limpa.

Georgieva disse que uma governança forte é importante para garantir a independência do banco central, e que outros ramos do governo têm responsabilidades em ajudar os bancos centrais a atingir seus objetivos, inclusive por meio da prudência fiscal.

"A promulgação de políticas fiscais prudentes que mantenham a dívida sustentável ajuda a reduzir o risco de "dominância fiscal" -- pressão sobre o banco central para fornecer financiamento de baixo custo ao governo, o que acaba alimentando a inflação", disse Georgieva.

Ela acrescentou que o FMI está pronto para prestar assistência técnica aos países membros que estivessem buscando fortalecer suas estruturas de política monetária.

"Fazemos da independência um pilar explícito em alguns programas de financiamento apoiados pelo Fundo, chegando a um acordo com os membros sobre ações para medi-la e alcançá-la", acrescentou Georgieva.