Gol tem prejuízo de R$ 1,1 bilhão no 4º trimestre

São Paulo | Reuters

A companhia aérea Gol, em recuperação judicial nos Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira (28) que teve prejuízo líquido de R$ 1,1 bilhão no quarto trimestre do ano passado, revertendo resultado positivo de R$ 231 milhões obtido no mesmo período de 2022.

A companhia apurou um resultado operacional medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente de R$ 1,62 bilhão no período, alta de 38,3%.

Gol entrou com pedido de recuperação judicial nos EUA em janeiro deste ano - Danilo Verpa/Folhapress

O resultado foi apoiado em parte em redução de 23% no custo com combustível de aviação, aumento de 9,2% no indicador de preços de passagens yield, para R$ 0,5261, e uma taxa de câmbio mais favorável.

A empresa encerrou o trimestre passado com crescimento de 6,7% na receita líquida, que chegou a R$ 5,04 bilhões.

A Gol entrou com processo de recuperação judicial nos EUA em 25 de janeiro, pressionada por dívidas elevadas ainda sob os impactos da pandemia, além de atrasos em entregas de aeronaves Boeing 737 Max para atender a um aumento na demanda.

Em 2023, a Latam foi a líder do mercado brasileiro de aviação em quantidade de passageiros. A companhia transportou 36,2 milhões de passageiros, à frente da Gol, com 31,9 milhões, e da Azul, com 27,2 milhões.

Em percentual, a Latam teve 37,8% do mercado, a Gol, 33,3%, e a Azul 28,4%.