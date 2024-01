Gol entra com pedido de recuperação judicial nos EUA

São Paulo | Reuters

A Gol anunciou nesta quinta-feira (25) que a companhia e as suas subsidiárias estão entrando com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos para fortalecer sua posição financeira, acrescentando que todos os voos estão operando conforme programado e todas as passagens aéreas e reservas permanecem em vigor.

A informação de que a empresa cogitava fazer o pedido foi antecipada pela Folha na coluna Painel S.A..

A companhia aérea também informou que inicia o processo legal nos EUA, conhecido como Chapter 11, com um compromisso de financiamento de US$ 950 milhões, na modalidade "debtor in possession" (DIP) por membros do Grupo Ad Hoc de bondholders da holding Abra e outros bondholders da Abra.

Aeronave da Gol pousa no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro - Sergio Moraes/Reuters