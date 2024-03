Governo vai tirar urgência de PL que trata do devedor contumaz por falta de acordo

Brasília

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai retirar o regime de urgência do projeto de lei que institui programas de conformidade tributária e aduaneira na Receita Federal e dispõe sobre o devedor contumaz (quem não paga impostos sistematicamente) por falta de acordo entre os parlamentares, segundo líderes partidários da Casa e o próprio relator da matéria.

Com a proposta, o Ministério da Fazenda tem como alvo sonegadores que buscam alternativas para não pagar impostos —mas a matéria enfrenta resistências entre os deputados.

Relator da matéria, o deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos-TO), diz à Folha que é necessário "estudar melhor" a proposta para "construir um texto que seja seguro e de viável aprovação".

"Sem consenso com as bancadas, o governo entendeu por bem retirar a urgência do projeto, para que possamos estudar melhor e assim construir um texto que seja seguro e de viável aprovação", afirma.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista coletiva - Gabriela Biló-30.out.2023/Folhapress

Segundo relatos, o tema foi discutido em reunião com líderes partidários e com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), na tarde desta terça (26).

Ayres afirmou ainda que seguirá em diálogo com o Ministério da Fazenda, com a Receita Federal e com líderes partidários para buscar uma solução.

Por causa do regime de urgência, a matéria tinha 45 dias para ser analisada. Caso não fosse, ela passaria a trancar a pauta da Casa —o que estava acontecendo desde a última quinta-feira (21), fazendo com que nenhum outro projeto pudesse ser analisado.

Agora, a proposta será encaminhada às comissões ou poderá ser levada diretamente ao plenário caso seja apresentado e aprovado um requerimento de urgência.