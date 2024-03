Haddad decide indicar Rafael Dubeux ao conselho da Petrobras, diz agência

Brasília | Reuters

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, decidiu indicar para o conselho de administração da Petrobras Rafael Dubeux, que atualmente é seu secretário-executivo adjunto na pasta, disseram nesta terça-feira duas fontes com conhecimento do assunto.

Dubeux é um dos responsáveis pela elaboração e negociação do plano de transformação ecológica do governo Luiz Inácio Lula da Silva e será indicado com o objetivo de fortalecer o plano de transição verde da Petrobras, disseram as fontes.

Ministro da Economia do Brasil, Fernando Haddad - AFP

Em meio ao debate sobre possível interferência do governo na Petrobras, que na semana passada decidiu reter em caixa dividendos extraordinários, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou na segunda-feira ter convidado o Ministério da Fazenda a ter um assento no conselho da companhia.

A decisão de não pagar dividendos extraordinários partiu do próprio Lula, que defende que a estatal amplie seus investimentos, de acordo com duas fontes do governo.

Rafael Dubeux é advogado e fez doutorado em relações internacionais com foco em inovação em energia de baixo carbono e é autor de livro sobre desenvolvimento e mudança climática.

Ele é servidor de carreira da Advocacia-Geral da União e já ocupou cargos na assessoria especial do Ministro da Fazenda, subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil e subchefia de Assuntos Parlamentares da Presidência da República.