Inflação nos EUA tem alta moderada em fevereiro; gastos do consumidor sobem

Washington | Reuters

Os preços nos Estados Unidos subiram moderadamente em fevereiro e o custo dos serviços fora da habitação desacelerou consideravelmente, mantendo sobre a mesa um corte na taxa de juros em junho por parte do Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA).

O índice de inflação PCE subiu 0,3% no mês passado, informou o Departamento de Comércio nesta sexta-feira (29). Os dados de janeiro foram revisados em alta para mostrar que o PCE subiu 0,4% em vez de 0,3% conforme relatado anteriormente.

Cliente escolhe flores em mercado de Maryland, nos EUA - Mandel Ngan / AFP

No acumulado de 12 meses até fevereiro, a inflação medida pelo PCE avançou 2,5%, após subir 2,4% em janeiro. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice PCE ganhasse 0,4% no mês e subisse 2,5% na comparação anual.

As pressões sobre os preços estão caindo, embora o ritmo tenha abrandado desde o primeiro semestre do ano passado.

As autoridades do Fed deixaram na semana passada a taxa básica do banco central dos EUA inalterada na faixa atual entre 5,25% e 5,50%.

Os responsáveis pela política monetária antecipam três cortes nas taxas este ano. Os mercados financeiros esperam a primeira redução das taxas em junho. O governador do Fed, Christopher Waller, disse na quarta-feira que "não há pressa em cortar a taxa básica" neste momento, mas não descartou a possibilidade de reduzir os custos dos empréstimos no final do ano.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice PCE aumentou 0,3% no mês passado. Isso se seguiu a um ganho revisado para cima de 0,5% em janeiro. O chamado núcleo do PCE havia registrado anteriormente uma alta de 0,4% em janeiro.

O núcleo do PCE aumentou 2,8% em termos anuais em fevereiro, depois de ter subido 2,9% em janeiro.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O Fed acompanha as medidas de preços do PCE para sua meta de inflação de 2%. São necessárias leituras mensais de inflação de 0,2% ao longo do tempo para levar a inflação de volta à meta.

A inflação dos serviços PCE, excluindo energia e habitação, subiu 0,2% no mês passado, após subir 0,7% em janeiro.

Os gastos dos consumidores, que representam mais de dois terços da atividade econômica dos EUA, aumentaram 0,8% no mês passado, depois de terem aumentado 0,2% em janeiro, também mostrou o relatório.