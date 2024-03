Instagram ultrapassa TikTok em ritmo de downloads e reforça liderança

Hong Kong (China) | Financial Times

O Instagram ultrapassou o TikTok em novos downloads de aplicativos no ano passado, com o crescimento impulsionado pela cópia do sucesso de seu rival chinês, com foco agora em vídeos de curta duração.

O número total de downloads de aplicativos do Instagram cresceu 20% em 2023 para 768 milhões em comparação com o ano anterior, de acordo com a empresa de inteligência de mercado Sensor Tower, tornando-o o aplicativo mais baixado do mundo.

Os downloads do TikTok, de propriedade da ByteDance com sede em Pequim, aumentaram apenas 4% para 733 milhões no mesmo período.

Instagram segue como o aplicativo de rede social com maior número de downloads totais, acima do TikTok - REUTERS

As estatísticas sugerem que a plataforma de compartilhamento de fotos da Meta está tendo sucesso em atrair novos usuários, com o CEO Mark Zuckerberg tendo identificado o crescimento do TikTok como uma das maiores ameaças ao seu império de mídia social.

Em 2020, o Instagram introduziu os "reels", um recurso que permitia aos usuários compartilhar clipes curtos, clonando os recursos de vídeo viral do TikTok que haviam conquistado milhões de consumidores da Geração Z.

"O Instagram superou o TikTok em adoção nos últimos anos, impulsionado pela popularidade de seu recurso de reels juntamente com os recursos e funções legados das redes sociais", disse Abraham Yousef, gerente sênior de insights da Sensor Tower.

Há também sinais de que o crescimento do TikTok começou a estagnar pela primeira vez desde o seu lançamento em 2016.

O número de usuários ativos mensais do Instagram atingiu 1,47 bilhão, com um aumento de 13 milhões no último trimestre de 2023, de acordo com a Sensor Tower. Os usuários ativos do TikTok atingiram 1,12 bilhão, com uma queda de 12 milhões nos últimos três meses do ano passado.

No entanto, o TikTok continua a obter melhor engajamento de seus mais de 1 bilhão de usuários ativos em todo o mundo. Os usuários passaram em média 95 minutos no TikTok no quarto trimestre do ano passado, em comparação com 62 minutos no Instagram, 30 minutos no X e 19 minutos no Snapchat.

Mark Shmulik, analista da Bernstein, disse que o Instagram conseguiu manter os usuários existentes em seu aplicativo por meio de sua incursão em vídeos de curta duração, o que significa que para "o próximo grupo de potenciais usuários do TikTok, não há incentivo para mudar".

Ele acrescentou que os influenciadores também têm sido cada vez mais atraídos pelo Instagram. Para esses criadores de conteúdo, Shmulik disse que o TikTok era um lugar melhor para alcançar sucesso viral da noite para o dia, enquanto sua rival dos EUA era uma plataforma melhor para ganhar dinheiro com uma base de seguidores.

Enquanto o TikTok cresceu rapidamente graças ao seu algoritmo que serve aos usuários com clipes que atendem às suas preferências com outros conteúdos virais, a Meta investiu no ano passado em inteligência artificial para fortalecer seu sistema de recomendações.

A diretora financeira da Meta, Susan Li, disse no mês passado que o Instagram estava "fazendo progressos sólidos aumentando a frescura do conteúdo recomendado".

O Instagram também se beneficiou da política da ByteDance de permitir que os usuários baixem vídeos com marca d'água do TikTok que podem ser compartilhados em diferentes plataformas de mídia social, originalmente projetado para promover a visibilidade do aplicativo de propriedade chinesa.

Uma área de sucesso crescente para a ByteDance é o comércio eletrônico graças ao TikTok Shop, que permite que marcas e comerciantes vendam produtos comercializados por meio de vídeos curtos.

A Sensor Tower estima que a ByteDance arrecadou mais de US$ 4 bilhões em receitas por meio de compras dentro do aplicativo no ano passado, em comparação com US$ 143 milhões para o Instagram.

Em 2023, o TikTok Shop gerou US$ 1,1 bilhão em receita bruta de mercadorias nos EUA, o valor total dos bens vendidos em sua plataforma, de acordo com estatísticas financeiras internas do TikTok vistas pelo Financial Times. Até agora, em 2024, essa empresa já ultrapassou mais de US$ 500 milhões em GMV nos EUA.

Meta e TikTok não responderam aos pedidos de comentários