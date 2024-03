Joe Biden vai propor aumento de impostos para empresas e bilionários

Washington | Financial Times

O governo Biden vai mirar bilionários e grandes empresas com aumentos de impostos como parte de um plano para reduzir a dívida pública dos Estados Unidos e impulsionar o presidente nas pesquisas antes das eleições de novembro.

As propostas, que devem ser reveladas no discurso do Estado da União desta quinta-feira (7) e ao longo da semana seguinte, incluem um aumento no imposto corporativo mínimo de 15% para 21%, bem como um imposto mínimo de 25% para bilionários.

Os planos têm a intenção de reduzir a dívida pública dos EUA em US$ 3 trilhões ao longo da próxima década. De acordo com o Congressional Budget Office, um órgão fiscal independente, a dívida do país havia atingido US$ 26,2 trilhões no final de 2023.

O presidente dos EUA, Joe Biden - Amanda Andrade-Rhoades - 5.mar.2024/Reuters

As propostas, que provavelmente não serão aprovadas pelo Congresso, têm a intenção de distinguir a agenda de Biden da de seu rival republicano Donald Trump. Elas vêm na esteira de pesquisas que mostram que a maioria dos eleitores não está convencida pelo desempenho da economia sob o presidente.

De acordo com uma pesquisa FT-Michigan Ross realizada no mês passado, 60% dizem desaprovar a maneira como Biden está lidando com a economia, enquanto 49% dizem que a situação financeira piorou desde que ele assumiu o cargo.

O discurso anual do Estado da União de Biden marca uma oportunidade crítica para o presidente de 81 anos convencer os eleitores céticos de que ele está apto a governar por um segundo mandato.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Preocupações com a fragilidade do presidente foram reforçadas por um relatório recente do conselheiro especial que investiga a maneira como Biden lidou com documentos confidenciais, que descreveu o presidente como um "homem idoso bem-intencionado com uma memória ruim".

Um grande doador democrata, que co-hospedou um evento para arrecadar fundos para o presidente no ano passado, disse ao Financial Times que Biden deveria "renunciar" em favor de uma próxima geração de líderes.

"Estou preocupado que ele não vá ganhar", disse o doador. "Nossa democracia está em jogo. E há muito em jogo aqui para os democratas."

A proposta de Biden de aumentar o imposto corporativo mínimo surge enquanto 58% dos eleitores entrevistados dizem que grandes empresas estão se aproveitando da alta inflação para aumentar seus preços, contra 36% que culpam as políticas democratas pelo aumento nos custos de vida.

Os economistas têm ficado cada vez mais preocupados com os planos fiscais tanto dos democratas quanto dos republicanos.

O Congressional Budget Office alertou que a dívida pública detida deve subir de 99% do PIB no final de 2024 para 116% do PIB até o final de 2034. Isso marcaria o nível mais alto já registrado.

Biden propôs introduzir um imposto para bilionários várias vezes nos últimos anos. No entanto, o novo imposto corporativo mínimo marcaria um aumento em relação aos 15% que foi implementado em 2022 como parte da Lei de Redução da Inflação (IRA, na sigla em inglês).

Biden também disse no passado que aumentaria a alíquota máxima do imposto corporativo de 21% para 28%.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

A agenda legislativa do presidente tem sido amplamente paralisada no Congresso desde as eleições de meio de mandato de 2022, quando os republicanos reganharam o controle da Câmara.

Como parte das novas propostas, o governo também pretende negar às empresas deduções fiscais para funcionários que ganham mais de US$ 1 milhão ao ano. Isso arrecadaria mais de US$ 250 bilhões, de acordo com funcionários do alto escalão do governo.

Em contraste com os planos de receita de Biden, Trump deve propor tornar permanentes os cortes de impostos introduzidos durante seu primeiro mandato, previstos para expirar em 2025.

Esses cortes incluíram uma redução na alíquota corporativa de referência de 35% para 21%, uma medida que colocou os EUA em linha com a média dos países de economias avançadas.

A OCDE propôs um acordo global para elevar a menor alíquota global de imposto corporativo para 15%, mas muitos países ainda não ratificaram o plano.