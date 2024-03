Lula diz que agronegócio precisa dar 'salto de qualidade' no Brasil

Recife

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (13) que o Brasil precisa de um "salto de qualidade" no agronegócio para justificar o investimento do país em ciência e tecnologia.

"O nosso café ainda precisa de divulgação, de mais qualidade e preparo. Porque o Brasil, embora seja o maior produtor de café, quem ganha mais dinheiro são Itália e Alemanha, que fazem mais torrefação e vendem as máquinas mais modernas e fazem o café espresso, que adoramos. Nós precisamos dar um salto de qualidade para que a gente possa fazer jus ao grau de investimento que a gente fez em tecnologia, ciência e genética", disse Lula.

O presidente ainda afirmou que, na década de 1970, segundo ele, o cerrado era visto como "terra imprestável". "Depois, houve o manejo na terra, passou a ser a região mais produtiva. Houve também o avanço do café brasileiro, não da capacidade de produção, mas da qualidade. As pessoas têm café de qualidade e o mundo precisa aprender que o Brasil produz café de qualidade."

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia no Palácio do Planalto - Pedro Ladeira/Folhapress

As falas foram proferidas durante a inauguração do Complexo Mineroindustrial da EuroChem, em Serra do Salitre, no Triângulo Mineiro, a 368 quilômetros da capital Belo Horizonte.

Com investimento de US$ 1 bilhão, essa é a primeira unidade de mineração da empresa fora do continente europeu.

Participaram do evento também os ministros Rui Costa (Casa Civil), Carlos Fávaro (Agricultura) e Alexandre Silveira (Minas e Energia), além do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Adversário político de Lula, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), esteve na cerimônia. Lula chegou a dizer que não pergunta a governadores para qual time eles torcem no estado. O presidente costuma dizer que trata os gestores estaduais com igualdade, independentemente de partido político.

De acordo com o governo, a previsão é que o complexo em Serra do Salitre chegue a fornecer 1 milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados por ano para a agricultura brasileira, o equivalente a 15% da produção nacional. Toda a produção do complexo será destinada ao mercado interno.

Segundo Lula, a empresa assumiu o compromisso de contratar mulheres para que elas sejam ao menos 30% do quadro de funcionários. O presidente citou, em discurso, a lei aprovada pelo Congresso Nacional que prevê igualdade salarial entre homens e mulheres que ocupem a mesma função.

Lula também incluiu a prostituição entre coisas que considera ruins. O presidente acumula uma série de gafes desde o período da pré-campanha eleitoral. Com temas variados, a verborragia do petista tem deixado o campo do folclore político e passado a preocupar aliados e integrantes do governo, como mostrou a Folha.

"As pessoas não aprenderam uma filosofia muito básica que é o seguinte. Numa nação em que tem pouca gente muito rica, a cara dessa nação o que é? É pobreza, desnutrição, prostituição, violência, é crime, é tudo que não presta. Mas quando você tem uma nação muita gente com pouco dinheiro significa distribuição de renda e que todo mundo vai viver bem", disse.

O complexo integra desde a extração do fosfato, matéria-prima principal, até a produção de fertilizantes granulados. Além de 1 milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados, a planta industrial produzirá 1 milhão de toneladas anuais de ácido sulfúrico e 240 mil toneladas de ácido fosfórico, subprodutos usados no processo de produção do próprio fertilizante.

O empreendimento tem área total de quase 20 milhões de metros quadrados. A companhia espera envolver mais de 1.500 colaboradores, com atuação direta, indireta e contínua na operação. Durante as obras, foram gerados 3.500 empregos diretos no complexo.