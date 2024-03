Lula mira acordo comercial com Índia e quer levar 300 empresários ao país

Brasília | Bloomberg

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer expandir as exportações agrícolas para Índia e África, com foco maior em novos mercados, enquanto as negociações comerciais entre Mercosul e União Europeia estão estagnadas.

Lula quer enviar uma missão empresarial com mais de 300 empresários ao país mais populoso do mundo até meados do ano, disse o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, em entrevista. O governo está de olho na demanda crescente da Índia por produtos como frutas, sucos, café e feijão preto, disse ele.

Fávaro disse que também há oportunidades para aumentar as vendas de carne e grãos para a África após a viagem de Lula ao Egito e à Etiópia em fevereiro, quando o presidente se reuniu com líderes da União Africana.

"Ele vai lá, restabelece as relações de amizade, fortalece as relações diplomáticas e pede para a gente ir atrás com missões empresariais e abrir mercados", disse Fávaro, após conversa com o presidente.

O governo amplia o foco diante do impasse nas negociações sobre um acordo comercial entre o Mercosul e a UE. Os agricultores europeus temem que um acordo traga importações baratas de países com padrões ambientais considerados inferiores, e o presidente francês Emmanuel Macron intensificou suas críticas no início deste ano.

O Brasil aproveitou a popularidade global de Lula para abrir 96 novos mercados desde o início de seu terceiro mandato. O número de frigoríficos habilitados a exportar para a China aumentou para 146 em março, segundo o governo. Só na terça-feira, 38 plantas foram autorizadas pela China e ainda há outras 39 aguardando aprovação.

Durante a entrevista, Fávaro foi informado que o Brasil poderá exportar carne bovina, suína e de aves para as Filipinas por meio do sistema que reconhece a equivalência de inspeção sanitária dos dois países e dispensa as missões de importadores para habilitar plantas brasileiras a exportar.

"Essa era uma das demandas prioritárias do setor de proteína animal", disse o secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, na mesma entrevista.

Embora um avanço entre o Mercosul e a UE seja possível, o Brasil vê essas negociações comerciais em um impasse, disse Fávaro. A França adotou uma postura mais protecionista em relação ao comércio e ao meio ambiente.

"Nós não vamos ficar aqui nos lamentando porque estamos tendo dificuldade de superar esta barreira imposta pela comunidade europeia", afirmou. "Se não querem ampliar relações comerciais com o agro, nós vamos olhar aqui para os asiáticos, para os africanos, para o Oriente Médio."