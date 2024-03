Carros elétricos ganham opções com cama, cooktop e até drone na China

Bloomberg

Na China, veículos elétricos com geladeiras embutidas e até sistemas de karaokê no carro são considerados ultrapassados. Em vez disso, as montadoras estão recorrendo a acessórios mais inovadores, como camas e cooktops, para tentar impulsionar as vendas lentas.



Os principais fabricantes de veículos elétricos estão enfrentando uma desaceleração na demanda interna, à medida que os consumidores reduzem os gastos, justamente quando as tensões geopolíticas com as principais economias ocidentais nublam as perspectivas para exportações.

Enquanto isso, para os players menores, a capacidade de pensar de forma criativa é essencial para sua sobrevivência, com a indústria acirrada se preparando para uma provável onda de consolidação, à medida que a China busca conter os excessos deixados para trás pelos anos de generosos subsídios.

As opções de alta tecnologia também destacam o risco para os fabricantes ocidentais caso fiquem ainda mais para trás na conquista de participação de mercado no maior mercado automotivo do mundo.

Os veículos fabricados na China são vistos pelos clientes locais como mais adequados às suas extensas demandas tecnológicas e preferência por altos níveis de conectividade.

"Enquanto as montadoras tradicionais ainda se concentram apenas na dirigibilidade de um carro, as empresas chinesas não estão satisfeitas com isso", disse Wang Binggang, um vendedor da Xpeng, em uma sala de exposições no centro de Xangai. "Estamos ampliando as possibilidades para todos os tipos de cenários de vida e lazer, e essa é parte da razão pela qual os clientes adoram carros elétricos nos dias de hoje."

Aqui estão algumas das ofertas peculiares agora disponíveis na China:

1. Kits de dormir

Cama inflável no modelo de carro XPeng G9 - Bloomberg

Com apenas um clique na tela do carro no Xpeng G9, um SUV com preço inicial de US$ 36.700 (cerca de R$ 182 mil), ele se transforma em uma cama que acomoda confortavelmente duas pessoas.

Os motoristas que instalam o recurso chamado de "kit de dormir" podem fazer com que os assentos dianteiros e traseiros fiquem completamente planos, e então observar enquanto um colchão de ar de tamanho duplo se desdobra e é inflado automaticamente.

A empresa está buscando entrar na cultura de acampamento cada vez mais popular na China, mas o carro também pode ser um sucesso entre os trabalhadores de escritório que enfrentam as notoriamente exaustivas horas de trabalho do país e procuram um lugar para tirar uma soneca.

O recurso foi um salvador inesperado para algumas famílias durante o feriado do Ano Novo lunar de fevereiro. Longas esperas em postos de carregamento, engarrafamentos que duraram horas e tempestades de neve que deixaram dezenas de milhares de motoristas presos em todo o país fizeram com que muitos precisassem de um lugar seguro para dormir.

2. Sincronização de batimentos cardíacos

Sedã elétrico Geely Galaxy E8 - Bloomberg

Uma das características mais notáveis de um veículo elétrico é o quão mais silencioso e suave para acelerar ele é em comparação com um carro a combustão. Mas o lado negativo é que isso pode causar ou piorar o enjoo de movimento. E a forma como os freios de um veículo elétrico funcionam também pode aumentar a sensação de desequilíbrio para alguns motoristas e passageiros.

A Geely Automobile Holdings, sediada em Hangzhou, diz ter resolvido esse problema em seu sedã elétrico Galaxy E8, que vibra a 1,25 hertz - o mesmo que um batimento cardíaco humano - quando o carro está dirigindo em terreno ondulado.

O carro, que foi lançado em 5 de janeiro e tem preço inicial de US$ 24.450 (cerca de R$ 121 mil), também possui um sistema de frenagem que minimiza a sensação de solavancos frequentemente notada pelas pessoas quando começam a dirigir um veículo elétrico.

3. Cooktop para camping

A série L da Li Auto tornou-se uma das gamas de SUVs mais populares na China, oferecendo interiores espaçosos, capacidades de alcance estendido e massageadores embutidos em seus assentos.

Embora isso tenha impulsionado as vendas, também deu origem a concorrentes que buscam deixar sua marca entre as famílias de classe média do país.

Isso inclui a Rox Motor Tech, uma startup estabelecida em 2021 pelo fundador de um fabricante de aspiradores robôs, que busca conquistar os amantes do ar livre.

Seu primeiro modelo de produção, o Polestones 01, inclui uma cozinha estilo camping montada na traseira com um fogão de indução e dispensador de água.

Ele também possui um toldo solar que se prende ao teto, que o fabricante diz poder ser montado, ou desmontado e guardado, em minutos. O carro custa US$ 48.700 (cerca de R$ 242 mil).

4. Drones

Drone é lançado a partir de teto do BYD Yangwang U8 - Bloomberg

A BYD, maior fabricante de veículos elétricos do mundo, está buscando tornar seu premium Yangwang U8 de US$ 153.000 mais atraente para os fãs de tecnologia.

Sua parceria com a gigante dos drones com sede em Shenzhen, DJI, permite que uma pequena aeronave seja lançada e pouse em um estojo retrátil montado no teto e até mesmo voe de volta para a base assim que o carro chegar ao seu destino final.

Os movimentos são controlados na tela do carro, e um sistema embutido pode carregar as três baterias do drone e trocar as células quando a energia acabar.

O drone é programado para seguir a rota do carro e capturar imagens em alta definição. Isso permite que os motoristas obtenham vistas aéreas em tempo real de seus arredores, enquanto também podem produzir vídeos curtos na tela do carro.

5. Jogos

Jogo de corrida de carro instalado dentro do BYD Yangwang U8 - Bloomberg

Os jogos no carro são uma oferta cada vez mais comum. A Tesla adicionou a plataforma de jogos Steam em seu sistema em 2022, enquanto a Li Auto permite que os motoristas e passageiros conectem seu Nintendo Co.’s Switch ao sistema do carro.

A BYD foi um passo além. Seu volante redesenhado pode ser removido, permitindo que os motoristas o usem em conjunto com os pedais do carro para jogar videogames no display do carro.

Embora a tecnologia tenha se mostrado popular, também surgiram preocupações de que ela seja distrativa e possa causar acidentes. A Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário dos EUA encerrou no ano passado uma investigação sobre a funcionalidade de jogos no veículo da Tesla depois que a montadora desativou o recurso "Passenger Play".

Os fabricantes chineses de veículos elétricos implementaram restrições, incluindo permitir que os jogos sejam jogados apenas quando o carro estiver parado com o motor desligado.

O que vem a seguir?

Os melhores, ou mais peculiares, ainda estão por vir.

A Geely e sua marca de veículos elétricos Zeekr solicitaram uma patente para um sistema de pesca montado em veículo que inclui uma linha e anzol. Sensores de localização no carro fornecerão ao motorista informações sobre a profundidade e a taxa de fluxo de corpos d'água próximos, bem como dados históricos para ajudar a determinar o melhor local de pesca. Um dispositivo permitirá arremessos de longa distância e mais precisos e, quando um peixe morder, o veículo o recolherá.

Enquanto isso, a IM Motors da SAIC Corp. entrou com um pedido de propriedade intelectual para um sistema de cuidados com plantas no carro, que coletará água da chuva do teto e a água gerada pelo sistema de refrigeração do veículo. O software reconhecerá diferentes variedades de plantas e calculará o melhor momento e volume de água para sustentá-las.

As ambições sinalizam que a ênfase dos fabricantes de automóveis na inovação continuará mesmo diante de uma perspectiva de demanda do consumidor incerta.

"Na era dos veículos elétricos, a China está tentando redefinir o conceito de premium", disse Bill Russo, fundador e CEO da empresa de consultoria com sede em Xangai, Automobility. "Eles podem ter algumas ideias realmente malucas, mas é para isso que serve a experimentação."